Meeting 2024. Gli incontri della quarta giornata in onda su Icaro TV

Giunge alla quarta giornata la 45esime edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli. Anche oggi su Icaro Tv la proposta di alcuni tra gli incontri principali della kermesse.

Gli appuntamenti in onda:

Ore 13,30 IL PRIMO CAPITALE DELL’IMPRESA È LA PERSONA



In collaborazione con Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Elena Bonetti, deputata al Parlamento Italiano, Azione; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Andrea Gnassi, deputato al Parlamento Italiano, PD; Maurizio Lupi, presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; Marco Osnato, presidente VI Commissione Finanze Camera dei Deputati, FdI; Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato. Introduce Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Ore 15 UNA SPERANZA PER TUTTI



Colum McCann, scrittore, autore del romanzo “Apeirogon” (Feltrinelli) in dialogo con Rami Elhanan, israeliano, padre di Smadar, The Parents Circle e Bassam Aramin, palestinese, padre di Abir, The Parents Circle. Letture a cura dell’attore Giampiero Bartolini. Introduce Alessandro Banfi, giornalista

Ore 17,15 TRANSIZIONE ENERGETICA: COSTI E COMPETITIVITÀ



Ignazio Capuano, presidente Conai; Francesco Gattei, Chief Financial Officer (CFO) Eni; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Maximo Ibarra, amministratore delegato Engineering; Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Roberto Sancinelli, presidente Montello S.p.A. Introduce Felice Vai, vicepresidente Compagnia delle Opere e referente Filiera Energia

ore 22,30 EUROPA: FRA CRESCITA ED INCERTEZZE



Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia; Lorenza Violini, professoressa di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano. Introduce Luca Farè, Fondazione per la Sussidiarietà