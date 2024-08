Elezioni regionali. Ipotesi anticipo ad ottobre con mini election day

🔊 Ascolta l\'audio

L’Emilia-Romagna potrebbe andare al voto per le regionali a fine ottobre e non come inizialmente ipotizzato a novembre. L’idea che sta prendendo forza nelle ultime ore è un mini election day, le date più plausibili potrebbero essere il 27 e 28, che vedrebbe andare alle urne sia l’Emilia-Romagna che la Liguria.

Quindi ben tre settimane prima rispetto alla data del 17 e 18 novembre annunciata dalla presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo. L’amministrazione di via Aldo Moro è in dialogo con il governo e potrebbe arrivare a breve un’intesa per l’anticipo.