Coppa Italia Serie D

San Marino-Castelfidardo 2-3

IL TABELLINO

San Marino (4-3-3): Pazzini, Patarnello (39’ Castagnini), Di Lauro (39’ Giometti), Haruna, Urbinati, Biguzzi, Zammarchi (56’ Muro), Tourè (51’ Miglietta), De Angelis (63’ D’Agostino), Tenkorang, Altamura. A disposizione: Rinaldini, Lomolino, Mambelli, Bedei. Allenatore: Emmanuel Cascione.

Castelfidardo (3-5-2): Elezaj, Morganti (82’ Garbattini), Boccaccini, Imbriola, Fabbri, Cotugno, Costanzi (47’ Braconi), Baldini (73’Carano) Nanapere, Guella (73’ Miotto), Caprari (89’ Ausili). A disposizione: Osama, Castorina, Graciotti Lu, Graciotti Lo. Allenatore: Marco Giuliodori.

Arbitro: Alessio Amadei.

Assistenti: Boris Popovic, Seyedomid Noushehvar.

Marcatori: Fabbri (rig.) 10’ p.t. (C), Urbinati 31’ p.t. (S), Deme (V) 38’ p.t.

Ammoniti: Biguzzi (S), Fabbri (C).

CRONACA E COMMENTO

La prima ufficiale della stagione 24/25 del nuovo San Marino Calcio si è giocato oggi ad Acquaviva contro il Castelfidardo per il secondo turno di Coppa Italia. Esordio amaro per i ragazzi di Cascione che nel secondo tempo cedono alla compagine marchigiana che prosegue così il suo cammino in Coppa Italia. Dopo un’inizio sostanzialmente equilibrato gli ospiti vanno in vantaggio al 18′ grazie ad un calcio di rigore realizzato da Fabbri. Passano solo dieci minuti e la pressione del San Marino viene premiata con il pareggio di Urbinati che si fa perdonare il fallo che aveva causato il penalty. I padroni di casa insistono con buone trame ed al 36′ passano in vantaggio con bella rete di James Tenkorang. Il tempo si chiude così 2-1 per San Marino.

Nella ripresa il Castelfidardo cambia marcia e si fa valere per la buona fisicità. La partita cambia e la difesa di Cascione viene superata per due volte tra il 51′ ed il 62′ ad opera di Imbriola e del solito Fabbri. Poco da dire sulla vittoria dei neroverdi di Giuliodori, sembrati più squadra dei biancazzurri, che devono ancora registrare alcuni meccanismi in vista della prima di campionato sul campo del TAU Altopascio di domenica prossima.