Venerdì 2 agosto a Santarcangelo "Auto storiche e sportive al chiar di luna"

🔊 Ascolta l\'audio

La Scuderia HF e l’associazione Città viva daranno vita nella serata di venerdì 2 agosto a Santarcangelo ad una interessante esposizione di auto sportive di ieri e di oggi.

Lungo le vie del centro e in piazza Ganganelli saranno distribuite 30 autovetture dallo spiccato carattere sportivo: ci saranno le mitiche Lancia Fulvia HF e Delta Martini, le Alfa Romeo Giulia e le GT 1750, ma anche le più moderne Subaru, Honda, Toyota e Ferrari. Marche e modelli che hanno fatto la storia dei rally.

Modelli che per intere generazioni sono stati dei miti, ma che forse i giovani conosco poco. Per questo, durante la serata ci sarà la possibilità di vederli da vicino e di scambiare due parole con chi queste auto le ha portate in gara e con gli addetti ai lavori della Scuderia HF.

La serata sarà vivacizzata anche da una serie di altre attività che, assieme alla luna, renderanno più luminosa ed affascinante la serata.