Rimini nella top ten delle città più care a giugno

🔊 Ascolta l\'audio

L’Istat ha reso noti nei giorni scorsi i dati dell’inflazione di giugno e, in base all’elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori, Rimini figura nella non invidiabile top ten delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Il dato inflattivo si attesta al +1,3%, a fronte del +0,8 medio italiano e dell’Emilia Romagna. In termini di costo della vita, sempre secondo l’Unione Consumatori, l’aumento si traduce in 353 euro in più di spesa annua per ogni famiglia riminese. In testa alla top ten c’è Siena (+2,6%, 663 euro). Davanti a Rimini, in Regione, c’è solo Parma (+1,4%, +380 euro) mentre Ferrara registra i medesimi incrementi.

Nella graduatoria delle città più virtuose d’Italia, vincono 3 realtà che sono in deflazione. Al 1° posto Biella, -0,4% con 93 euro risparmiati a famiglia. Medaglia d’argento per Campobasso (-0,4%, -83 euro), seguita da Caserta (-0,2%, -43 euro).

Tra le Regioni, la più costosa è il Veneto (+1,3%, 324 euro in più a famiglia). L’Emilia Romagna invece è ottava (+0,8%, 211 euro). In deflazione il Molise e la Valle d’Aosta.