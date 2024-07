Marco Miriello torna sulla panchina dei Villanova Tigers

🔊 Ascolta l\'audio

Marco “Miro” Miriello sarà il nuovo allenatore delle Tigri in serie D.

Per il noto coach riminese di tratta di un – felice – ritorno: aveva già allenato i biancoverdi di Villa Verucchio per tre anni dalla stagione 2015-2016, mentre nell’ultimo triennio ha allenato Arzignano, in Veneto, ottenendo la promozione della squadra senior in serie D e ottimi risultati con le giovanili.

Quella che riabbraccia ora a Villa Verucchio è una società ben più strutturata di allora e un movimento che conta oltre 250 tesserati e una grande passione per la pallacanestro.

“Non nascondo di essere felice come poche altre volte – è il commento del presidente Tigers, Lorenzo Meluzzi –. Miro è un ‘numero uno’ e averlo nuovamente a Villa con un accordo triennale è un grande risultato. Ora ci impegneremo per mettere Miro, e tutti gli altri bravissimi coach che fanno parte del nostro staff, nella condizione di poter fare crescere al massimo tutto il settore giovanile e il movimento biancoverde, con tanta umiltà, consapevoli che comunque il percorso intrapreso ha già offerto segnali e risultati incoraggianti e non può che crescere ancora”.

Miro – che con i Tigers ha già vinto due titoli regionali ed èlite e raggiunto una finale – ricoprirà anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile.

Attualmente Miro è impegnato nel Tigers Camp con le ragazze e i ragazzi del Villanova, e nella costruzione della squadra senior che il prossimo ottobre prenderà parte al campionato Dr1, la ex serie D.

“Ho accettato la proposta con entusiasmo – assicura Miriello –. Ho già allenato a Santarcangelo, Rimini e San Marino vincendo campionati, ma questa proposta riguarda un progetto più ampio e ambizioso. La società ci teneva, io pure: Villanova vuol crescere, io sono onorato della sfida. Per me è un onore ed un orgoglio allenare a Villa Verucchio e avere voce in capitolo nelle sorti di una società sana che vuole e può crescere ancora”.