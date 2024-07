Aumenti canone Telepass: impatto dell'incremento sui costi degli automobilisti

🔊 Ascolta l\'audio

L’operatore Telepass, che offre il servizio di telepedaggio autostradale e altri servizi di mobilità, ha recentemente reso operativi aggiornamenti tariffari per quanto riguarda i suoi piani. Le modifiche apportate hanno avuto un certo impatto sui costi che gli automobilisti sostengono ogni mese dato che l’ aumento Telepass è stato abbastanza consistente. Le variazioni tariffarie hanno interessato soprattutto i piani principali, ovvero Base, Pay per Use, Easy (offerta ora non più attivabile) e Plus.

Ciò ha spinto molti automobilisti a considerare possibilità alternative come per esempio UnipolMove, proposta di UnipolSai e gestita da UnipolTech, sostanzialmente analoga a Telepass e per la quale è in vigore una conveniente promozione, valida fino al 31 luglio 2024.

Vediamo più da vicino le modifiche apportate da Telepass e le offerte di UnipolMove.

Le principali proposte Telepass e le modifiche tariffarie

Ecco in estrema sintesi le variazioni dei canoni Telepass.

Nel caso dell’offerta Telepass Base il canone mensile è passato da 1,83 a 3,90 euro.

Per quanto concerne il piano Telepass Pay per Use si è passati da 2,50 euro al mese nei mesi in cui si utilizza il dispositivo a 1 euro/giorno di utilizzo + 1 euro/giorno per i servizi aggiuntivi. Questo piano prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro. Il Pay per Use è ideale per chi usa l’autostrada solo di rado.

Relativamente a Telepass Easy (offerta oggi non più attivabile) il canone mensile è passato da 2,50 a 4,64 euro.

Aumenti anche per il piano Telepass Plus, quello che prevede il maggior numero di servizi aggiuntivi; in questo caso il canone è variato da 3 a 5,14 euro al mese. Gli utenti del piano Base che passano a Plus possono sfruttare una promozione a 3,90 euro mensili fino a dicembre 2025 dopodiché il canone sarà di 4,90 euro mensili. I nuovi clienti del servizio invece, eventuali promozioni a parte, pagheranno fin dall’inizio 4,90 euro/mese.

Si deve tenere presente la spesa aggiuntiva prevista per i clienti che in un trimestre superano i 350 euro di spese complessive per i pedaggi, ai quali sarà addebitato un ulteriore costo di 3,72 euro al mese.

Eventuale disdetta del contratto di telepedaggio

Qualora l’utente ritenga eccessivi gli aumenti Telepass può disdire gratuitamente il contratto, dopodiché potrà decidere di tornare alla modalità tradizionale di pagamento, vale a dire con contanti o carte di debito o credito, oppure potrà stipulare un nuovo contratto con un altro servizio di telepedaggio come il già citato UnipolMove.

La proposta di UnipolMove

UnipolMove, come accennato, propone attualmente una promozione sul piano Base con validità fino al 31 luglio 2024. I piani proposti ai clienti consumer sono quello Base e quello Pay per Use.

Per quanto riguarda UnipolMove Base, il primo anno di canone è gratis fino a due dispositivi di telepedaggio (sulla base della promozione in corso) dopodiché si passerà a un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e di 1 euro al mese per il secondo. Attivazione e consegna sono gratis.

Relativamente a UnipolMove Pay per Use è previsto un canone è di 0,50 euro al giorno nel giorno di utilizzo e al momento è previsto uno sconto del 50% sull’attivazione (5 euro una tantum invece di 10). Il canone si attiva al primo utilizzo del dispositivo e vale fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Fra i servizi aggiuntivi di UnipolMove si ricordano i parcheggi convenzionati, le strisce blu, l’ingresso presso l’Area C di Milano, il pagamento del bollo, il tagliando auto (al momento solo in Lombardia), la riparazione vetri, il soccorso stradale e la prenotazione dei taxi. Il contratto è sottoscrivibile online, nelle Agenzie UnipolSai o in uno dei punti vendita abilitati indicati sul sito di UnipolMove.