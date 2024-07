Al parco Ausa la Festa dell'Unità: dibattiti, musica e gastronomia

🔊 Ascolta l\'audio

Torna al Parco Ausa di Rimini dall’11 al 15 luglio la Festa de l’Unità del Circolo PD di via Euterpe. La festa è dedicata quest’anno a Giacomo Matteotti, politico antifascista.

Tra gli ospiti dei dibattiti l’Europarlamentare e resp. Ambiente PD Annalisa Corrado, il Direttore Generale di Banca Etica Nazzareno Gabrielli, l’Europarlamentare e Presidente PD Stefano Bonaccini, il Deputato e resp. Esteri PD Giuseppe Provenzano, il Senatore e resp. Economia PD Antonio Misiani e l’Assessore regionale al Lavoro e Sviluppo Economico Vincenzo Colla. Si aggiungono esponenti della politica locale, il Sindaco Jamil Sadegholvaad, la Presidente dell’Assemblea Legislativa Emma Petitti e il Deputato Andrea Gnassi, oltre ai rappresentanti di associazioni e sindacati.

Tutte le sere In programma anche gli spettacoli “In Danza Show Academy del maestro Manuel Mazzotti”, “Orchestra Real Pop Dance 70-80”, “Orchestra La Tradizione”, “Orchestra David Pacini” e infine “Marco Casadei e le Sirene by Casadei Danze Rimini”. Tutte le sere funzioneranno stand gastronomici con pizza e specialità romagnole.

Il programma:

Giovedì 11 luglio:

Apertura con i Segretari:

Ore 18.15

Filippo Sacchetti (Segretario PD Provinciale)

Fiorella Zangari (Segretaria PD Comunale)

Giacomo Gnoli (Segretario Circolo PD Euterpe)

Ore 18.30

“Comunità Energetiche e Solari, la sfida dell‘energia verde come rilancio del territorio e per il risparmio”

Leonardo Setti (Docente di Pianificazione Energetica Università di Bologna)

Alessio Cividini (SGR Efficienza Energetica)

Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)

Daniela Montagnoli (Presidente Confabitare Rimini)

Ore 19.30

“Convivialità, condivisione, cura. Il PIL della Felicità”

Annalisa Corrado (Europarlamentare, Resp. Ambiente PD Nazionale)

Nazzareno Gabrielli (Direttore Generale di Banca Etica)

Tonino Bernabè (Presidente di Romagna Acque)

Carlo Pantaleo (Formatore, Progettista, Coordinatore Progetti Generattivi)

Elia Ricciotti (Resp. Ambiente PD Città di Rimini)

Modera Alessandra Carlini (Futuro Verde APS)

Ore 21.00

InDanza Show Academy

del maestro Manuel Mazzotti

Venerdì 12 luglio:

3° Park Race:

Ore 19:30 Partenza Rimini in Miglio 1609 mt

Ore 20.15 Partenza Podistica Corri Cammina 7 km

Ore 19.30

“L’Italia che non si divide: scelte coraggiose per non lasciare indietro nessuno.”

Stefano Bonaccini (Europarlamentare PD)

Andrea Gnassi (Deputato PD)

Ore 21.00

Orchestra Real Pop Dance 70-80

Sabato 13 luglio:

Ore 18.30

Parole in Libertà – poesia ed altre passioni, reading

a cura di: #libroquale cell 335/5868262

Ore 19.30

“Europa Progetto di Pace”

Giuseppe Provenzano (Deputato PD, Resp. Esteri, Europa, Cooperazione Internazionale)

Emma Petitti (Presidente Assemblea Legislativa

Regione Emilia-Romagna)

Con il contributo delle associazioni e dei Giovani Democratici

Ore 21.00

Orchestra La Tradizione

Domenica 14 luglio

Ore 19.30

“Nel mezzo del cammin, risultati e prospettive del governo della città a metà mandato amministrativo”

Jamil Sadegholvaad e gli assessori PD a confronto con la cittadinanza.

Saranno presenti:

Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini con deleghe al Turismo e Promozione della Città, Piano Strategico,

Relazioni Europee e Internazionali)

Chiara Bellini (Vice Sindaca, con deleghe alle Politiche per l’Educazione, Università, Formazione e Lavoro,

Politiche di Genere, Partecipazione)

Roberta Frisoni (Assessora all’Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana,

Politiche per la Mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR)

Juri Magrini (Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la

Sicurezza Urbana, Protezione Civile)

Mattia Morolli (Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi)

Ore 21.00

Orchestra David Pacini

Lunedì 15 luglio;

Ore 17.30

“Dibattito GD, la Parola ai Giovani e DJ set”

Ore 19.30

“Un Lavoro meno Povero e più Giusto per una Società più Equa”

Antonio Misiani (Senatore PD, Resp. Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture)

Vincenzo Colla (Assessore regionale ER allo Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro, Formazione e relazioni Internazionali)

Francesca Lilla Parco (Segretaria Generale CGIL Rimini)

Con il contributo dei Giovani Democratici

Ore 21.00

Marco Casadei e le Sirene

By CASADEI DANZE RIMINI

Ore 23.15

Estrazione Numeri Sottoscrizione a Premi.