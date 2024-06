Sale l’attesa per la 12a edizione del Giro d'Italia Amatori di Misano

🔊 Ascolta l\'audio

Dopo l’inatteso cambio di location, sale l’attesa per la dodicesima edizione del Giro d’Italia Amatori che, come noto, non si svolgerà più in Abruzzo bensì sulla costa romagnola, precisamente a Misano Adriatico nel weekend del 13-15 settembre.

Il programma è ancora in via di definizione, ma l’evento si svolgerà – in gara unica – in concomitanza con l’Italian Bike Festival, la più importante fiera italiana dedicata al mondo del ciclismo.

Aperto a tutti gli Enti della Consulta, la rassegna organizzata da Fabio Zappacenere e Marina Campi si svolgerà sotto l’egida dell’ACSI Ciclismo. Previste tre fasce di premiazioni: la Fascia 1 (maglia rosa + premi), la Fascia 2 (maglia rosa + premi) e la Fascia Donne (maglia rosa + premi). Per questa edizione verrà premiato anche il primo straniero uomo (maglia rosa + premi) e la prima straniera donna (maglia rosa + premi). Premiata anche la società con il maggior numero di iscritti.

L’evento di Misano segnerà l’inizio di un nuovo percorso organizzativo che, in Romagna potrebbe diventare anche un evento fisso.

“Dopo dieci anni, il Giro d’Italia Amatori aveva bisogno di un salto di qualità – spiega Fabio Zappacenere – e, per crescere, una manifestazione ha bisogno di un territorio con importanti potenzialità ricettive ed una radicata cultura dell’accoglienza. In questo senso la Romagna, che è la prima industria turistica d’Italia, offre tutte le garanzie del caso. Per altro, la concomitanza con l’Italia Bike Festival ci offrirà anche una visibilità maggiore e la possibilità, per i nostri sponsor, di poter siglare anche nuove partnership”.