La storia delle piste da ballo riminesi in una Mappa online di Rimini Sparita

Dalle balere alle discoteche, l’Associazione Rimini Sparita ripercorre la storia dei locali riminesi con la “mappa del ballo riminese”.

La mappa, consultabile all’indirizzo https://ballo.riminisparita.it, concretizza un progetto in gestazione da tempo e più volte richiesto dagli appassionati, ovvero fornire la posizione topografica, le diverse denominazioni assunte nel tempo e le informazioni sui locali da ballo storici dell’area riminese, corredate da una o più immagini provenienti dall’archivio dell’Associazione e dai fondi fotografici della Biblioteca Gambalunga, patrocinante l’iniziativa insieme al Comune di Rimini.

La mappa, alla quale stanno collaborando alcuni tra i più noti protagonisti del mondo dell’intrattenimento riminese, è in costante implementazione e si pone l’ambizioso obiettivo di documentare, in modo capillare, il fenomeno dell’imprenditoria del ballo novecentesca – tra il dopoguerra e il nuovo millennio – e la straordinaria offerta dell’intrattenimento locale destinata a cittadini e ospiti, nota in tutta Europa per varietà e densità; i singoli elementi sono stati divisi nelle categorie Discoteca, Dancing, Balera, Night Club e Caffè Concerto, senza dimenticare le Motonavi e i Disco Bar.

Al momento, fa sapere Rimini Sparita, lo strumento propone “solo” il territorio riminese con alcune incursioni nell’entroterra, ma non contempla (ancora) il Comune di Riccione, poiché il numero delle informazioni geografiche e storiche da compilare sarebbe esponenziale e diventerebbe di difficile gestione e precisione. La redazione dell’Associazione non esclude che, in un prossimo futuro, si possa procedere con i territori limitrofi e offrire, quindi, uno strumento onnicomprensivo che, spaziando da Milano Marittima a Cattolica, documenti nel modo più completo e accessibile l’incredibile offerta romagnola nell’intrattenimento danzante.