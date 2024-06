Inflazione di maggio. Rimini la città più cara d'Italia

🔊 Ascolta l\'audio

L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di maggio e nella top ten dei rincari stilata dall’Unione Nazionale Consumatori, Rimini si issa al primo posto in coabitazione con Parma. L’inflazione si attesta all’1,6% e si traduce in una maggior spesa su base annua di 435 euro a famiglia. Medaglia d’argento per Venezia, dove il rialzo dei prezzi dell’1,4% determina un incremento di spesa annuo di 369 euro. Medaglia di bronzo per Firenze. Tra le città più virtuose spicca invece Aosta con una deflazione del -0,6% che si traduce in un risparmio annuo di 156 euro a famiglia. Risparmi anche per Campobasso (-0,5%, -104 euro) e Ancona (-0,2%, -44 euro). In testa alla classifica delle regioni più “costose”, con un’inflazione annua a +1,3%, c’è il Veneto che registra un aggravio medio a famiglia di 324 euro su base annua. L’Emilia Romagna è invece terza (+0,9% e +237 euro). In deflazione, Valle d’Aosta (-0,8%, pari a un risparmio di 208 euro) e Molise (-0,4%, -83 euro).