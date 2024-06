Il TC Viserba passa (4-2) sui campi della capolista TC Borgotrebbia Piacenza

🔊 Ascolta l\'audio

Vittoria di platino per il Tennis Club Viserba impegnato nell’incontro clou della prima fase a gironi del campionato di serie B1. Nella 6a giornata del secondo girone di qualificazione si sono affrontate a Piacenza le regine del campionato, con la squadra riminese, seconda in classifica, che ha “sbancato” per 4-2 i campi del Tennis Club Borgotrebbia, la squadra fin qui regina grazie a quattro vittorie su quattro.

Ma contro la formazione riminese non c’è stato nulla da fare, il Tc Viserba è passato in Emilia a suon di “positivi”, come quello di Francesco Giorgetti in apertura su Luca Galazzetti, oppure di vittorie di assoluta qualità, come quelle di Alberto Bronzetti su Andrea Bolla e di Manuel Mazza, nel confronto tra i numeri 1, sul tedesco Peter Gojowczyk, 34enne di Dachau che nel 2018 ha raggiunto la posizione n.39 nel ranking mondiale. Un tipo dunque che sa come si gioca a tennis. Con il punteggio fissato sul 3-1, si è andati ai doppi, vinto uno a testa, ma il successo di Mazza-Bronzetti su Galazzetti-Sartori ha sigillato la vittoria per il team seguito a Piacenza dai capitani Marco Mazza e Luca Gasparini. Una vittoria storica per il Tennis Club Viserba che ora è sicuro di fare i play-off per la A2 da una posizione in classifica molto favorevole.

Risultati: Francesco Giorgetti (2.6)-Luca Galazzetti (2.4) 7-5, 6-1, Alberto Bronzetti (2.3)-Andrea Bolla (2.3) 6-3, 6-3, Manuel Mazza (2.1)-Peter Gojowczyk (2.1) 6-4, 2-6, 6-4, Alessandro Sartori (2.4)-Filippo Di Perna (2.6) 6-2, 6-1.

Doppi: Mazza-Bronzetti b. Galazzetti-Sartori 6-1, 6-1, Gojowczik-Frigerio b. Bartoli-Zanni 6- 4, 6-1.

Si torna in campo domenica prossima alle 10 per la 7a ed ultima giornata della fase a gironi. Il Tc Viserba ospiterà il Tennis Club Pharaon di Siderno (Reggio Calabria) che può schierare il 2.2 spagnolo Adrian Menendez, il 2.4 francese Rayane Oumaouche, i 2.5 Bruno Caula e lo spagnolo Vicente Oliver Moratalla ed il 2.6 polacco Piotr Lukasz Pawlak.

