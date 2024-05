Frecce e Intercity, potenziati i collegamenti estivi con la Riviera

🔊 Ascolta l\'audio

Presentata la Trenitalia Summer Experience che partirà il 9 giugno e vedrà nuovi collegamenti anche in Emilia Romagna e soprattutto in Riviera. L’orario estivo delle Frecce vedrà fino a 36 fermate a Rimini (6 in più rispetto alla stagione invernale), fino a 20 a Riccione (+14) e fino a 4 a Cattolica (tutte estive). Saranno disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con 6 collegamenti in più: 2 treni giornalieri tra Milano e Pescara (con fermate anche Rimini e Riccione) e, nel weekend, 2 collegamenti tra Bolzano e Pescara (con fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica). Raddoppiano nel fine settimana i collegamenti Roma – Ravenna via Rimini e con fermata a Riccione: la nuova coppia di treni partirà da Roma alle 10.05 il sabato (arrivo a Ravenna alle 15.12) e alle 6.52 la domenica (arrivo a Ravenna alle 12.14) con rientri alle 16.50 a Ravenna (arrivo a Roma alle 22). Gli orari di queste nuove corse sono studiati per consentire di sfruttare al massimo anche le ore del giorno di arrivo e quello di partenza.

Si arricchisce anche l’offerta notturna: oltre ai 2 Frecciarossa della tratta Milano-Reggio Calabria, che consentono di raggiungere la Calabria da Bologna e Reggio Emilia AV, disponibili nelle giornate a più alta richiesta, ci saranno anche 2 nuovi Frecciarossa che viaggeranno di notte tra Milano e Lecce, sempre nei momenti a più alta richiesta, si parte la sera da Parma (23.41), Reggio Emilia (23.56), Modena (00.11) e Bologna (00.35) e al mattino si arriva in Puglia a Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce (7.57). Il rientro è alle 21.05 da Lecce (Bologna 5.31, Modena 5.58, Reggio Emilia 6.15, Parma 6.33). Prevista anche la fermata di Rimini.

Con il nuovo orario estivo, grazie alle Frecce sarà possibile raggiungere anche mete di mare e montagna. Potenziata l’offerta Frecciarossa per il Cilento, con 2 collegamenti addizionali il venerdì, sabato e domenica che estendono la loro corsa fino a Sapri, fermando anche a Bologna e Reggio Emilia AV, e che si aggiungono agli altri 4 Frecciarossa quotidiani che collegano l’Emilia-Romagna alle principali località cilentane.

Potenziate le fermate estive lungo le coste tirrenica e adriatica, come ad esempio a Riccione, Cattolica, Vasto-S. Salvo, Monopoli, Ostuni, Fasano, Maratea. Inoltre, tante destinazioni raggiungibili con Freccialink, come, ad esempio, Sorrento, il Gargano, Piombino, Cecina e, novità rispetto agli scorsi anni, come: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, S. Maria e S. Marco di Castellabate nel Cilento.

Per la montagna saranno 10 i Frecciarossa al giorno tra Roma, Firenze e Bologna con partenza e arrivo a Trento e Bolzano. Con FrecciaLink le più belle località di montagna delle Alpi saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta.

Si arricchisce l’offerta sulla linea adriatica anche per chi viaggia con Intercity. Ci sarà infatti il prolungamento di un collegamento al giorno della tratta Bologna-Lecce e Bari-Bologna fino a Milano, garantendo una ulteriore possibilità di raggiungere la riviera romagnola e la Puglia anche a chi parte da Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emiia e Modena. Previsto anche il prolungamento per Bolzano, raggiungibile con il collegamento Bologna-Lecce durante il fine settimana. Confermato il potenziamento delle fermate estive dei treni Intercity nelle stazioni di Cattolica e Misano Adriatico.

Una novità importante anche per chi non vuole lasciare a casa il proprio cucciolo: per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente.