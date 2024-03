Fermana-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

FERMANA-RIMINI 3-2 PARZIALE

IL TABELLINO

FERMANA: 1 Borghetto, 8 Scorza, 9 Sorrentino (43′ st 6 Fort), 11 Paponi (23′ st 10 Giovinco), 14 Heinz, 15 Santi, 20 Giandonato (23′ st 24 Gianelli), 26 Misuraca, 28 Niang (31′ st 5 Spedalieri), 30 Petrungaro (31′ st 3 Pistolesi), 36 Carosso. A disp.: 22 Furlanetto, 31 Cicero, 13 Bonfigli, 17 Condello, 19 Marcandella, 25 De Santis, 27 Granatelli, 34 Locanto, 90 Petrelli. All. Mosconi.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Quacquarelli, 8 Delcarro (30′ st 11 Cernigoi), 9 Morra (37′ st 34 Ubaldi), 15 Gigli (31′ st 20 Oddi), 28 Sala, 31 Malagrida (30′ st 7 Capanni), 33 Langella (20′ pt 80 Garetto), 73 Lamesta, 84 Tofanari, 98 Lepri. A disp.: 22 Colomnbo, 27 De Lucci, 6 Gorelli, 44 Iacoponi, 70 Leoncini. All. Troise.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Michele Piatti di Como e Vincenzo Abbinante di Bari.

4° UFFICIALE: Daniele Aronne di Roma 1.

RETI: 9′ pt e 26′ st Sorrentino, 14′ pt Gigli, 27′ pt Garetto, 40′ pt Giandonato.

AMMONITI: Niang, Santi, Morra, Scorza, Garetto, Misuraca.

NOTE. Corner: 4-3.

CRONACA E COMMENTO

Per il turno prepasquale il Rimini fa visita al fanalino di coda Fermana, 22 punti in classifica, reduce dalla sconfitta di Arezzo e che non vince da due mesi. I biancorossi invece domenica non hanno giocato la gara con l’Olbia (che sarà recuperata mercoledì prossimo, 3 aprile). Troise non potrà contare su Pietrangeli, Megelaitis, Marchesi e Rosini. Prima convocazione per Oddi, che va in panchina.

Fermana in maglia e calzettoni gialli e pantaloncini blu, Rimini in tenuta nera.

PRIMO TEMPO

3′ primo corner della partita, è per la Feramana: traiettoria troppo lunga.

3′ Sorrentino a centro area non riesce ad agganciare, pallone tra le braccia di Colombi.

4′ apertura illuminante di Morra per Lamesta, che cerca il primo palo, ma trova l’esterno della rete.

6′ cross di Lamesta da destra per Malagrida, che di testa manda incredibilmente sul palo da due passi. Occasionissima Rimini!

8′ il tiro di Giandonato dal limite dell’area è alto.

9′ passaggio in verticale di Petrungaro per Sorrentino, che scatta sul filo del fuorigioco e supera Colombi in uscita. Fermana in vantaggio e 12° gol subito dai biancorossi nel primo quarto d’ora in questa stagione.

12′ secondo angolo per i locali: batte Giandonato, nessuno ci arriva, pallone in fallo laterale dall’altra parte del campo.

13′ il tiro di Morra, smorzato da un difensore, si trasforma in un assist per Malagrida, che è frettoloso nella conclusione, sfera a fondo campo.

14′ punizione dalla trequarti di Sala, Gigli stacca di testa e supera Borghetto. È il gol dell’1-1. Quarto centro in campionato per il centrale difensivo del Rimini.

20′ problemi muscolari per Langella, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Garetto.

20′ Lamesta in area per Delcarro, che cerca Morra, anticipato.

27′ primo corner per il Rimini: batte Sala, che su schema trova Garetto, che fa 2-1. Ribaltone completato.

30′ Lamesta per Malagrida, che ha il tempo per prendere la mira, ma il suo destro a giro è a lato.

34′ Morra spara, Borghetto si salva in angolo.

35′ Sala dalla bandierina, Garetto colpisce di testa ma non come avrebbe voluto, la retroguardia marchigiana allontana.

36′ Lamesta su calcio da fermo cerca Morra sul secondo palo, ma l’attaccante è troppo defilato e spedisce a fondo campo.

37′ Giandonato trova in area Paponi, colpo di testa fuori bersaglio.

40′ Giandonato su punizione dall’out di sinistra sorprende Colombi con una traiettoria che passa nel traffico senza trovare deviazioni. 2-2.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, sul 2-2.

SECONDO TEMPO

5′ Lamesta scappa a destra, guadagna la linea di fondo e mette in mezzo, solo angolo per i romagnoli. Sul corner la traiettoria è troppo lunga.

12′ terzo corner per i locali: Giandonato dalla bandierina, Paponi impatta di testa, poi chiede il rigore per un presunto tocco di mano di Gigli non rilevato dall’arbitro.

22′ Malagrida salta Petrungaro e serve in area Morra, che tenta la girata, Borghetto blocca.

26′ Giovinco recupera il pallone in area e rimette in mezzo per l’incornata vincente di Sorrentino, Colombi respinge quando la sfera ha già varcato interamente la linea di porta. 3-2, doppietta personale e quarto gol con la maglia della Fermana per il numero 9 (l’ottavo stagionale).

28′ il tiro di Petrungaro è lontano dal bersaglio.

31′ fa il suo esordio in biancorosso Oddi, che entra al posto di Gigli.

Quattro i minuti di recupero.

46′ Giovinco può calciare dal limite, pallone fuori di un niente.

