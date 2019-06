Privacy e Cookie Policy per newsrimini.it

Titolare del Trattamento

CO.AP. Comunità Aperta s.c.a.r.l. di seguito (CO.AP.) con sede a Rimini, via Cairoli, 69 è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Conformemente all’impegno e alla cura che CO.AP. dedica alla tutela dei dati personali, ti informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei tuoi dati personali e sui tuoi diritti, in conformità all’art. 13 del GDPR.

Dati personali e dati di navigazione

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per offrirti i servizi previsti dal sito internet newsrimini.it, CO.AP., in qualità di Titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati personali necessari per l’erogazione dei servizi.

Questi dati possono essere forniti implicitamente dagli strumenti che utilizzi per accedere e fruire dei servizi o possono essere forniti in modo esplicito da te.

CO.AP. potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti:

– dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, ai codici identificativi dei dispositivi utilizzati dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e agli orari di accesso;

– dati di navigazione finalizzati alla profilazione forniti indirettamente mediante la fruizione stessa del servizio e ottenuti e analizzati previo consenso dell’utente;

– dati comuni identificativi forniti dall’utente (es. nome, cognome, email, numero di telefono, ecc.) per la fruizione dei prodotti e dei servizi;

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati e i cookies da te ricevuti saranno trattati da CO.AP. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirti i servizi richiesti o sottoscritti (Finalità contrattuali) e per le finalità ulteriori per le quali hai espresso il consenso.

In particolare, i tuoi dati saranno utilizzati da CO.AP. per consentire la tua registrazione ai servizi del sito, usufruire di tutti i servizi offerti tramite il sito ed entrare a far parte della Community CO.AP.

A seguito della tua prima registrazione ai servizi, condizione necessaria per l’erogazione del servizio da te richiesto, ove richiederai di usufruire di ulteriori servizi CO.AP., tu potrai (ove applicabile) utilizzare le credenziali (nome utente/ mail/ password) già utilizzate in fase di prima registrazione.

Solo con il tuo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per inviare notifiche che invitano alla lettura di notizie, effettuare analisi statistiche, indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di informazioni commerciali sui servizi e sulle iniziative promozionali di CO.AP. (Finalità di marketing diretto).

Sempre con il tuo consenso i dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione condotta automaticamente raccogliendo informazioni sulla navigazione che fai durante l’accesso e la fruizione dei servizi del servizio e, mediante algoritmi di correlazione statistica, le legano alle medesime informazioni provenienti da altri utenti per individuare i tratti comuni e raggruppare quelle simili all’interno di classi di interesse. Mediante l’assegnazione del tuo browser ad una classe di interesse, i nostri sistemi saranno successivamente in grado di offrirti contenuti che sono più vicini ai tuoi gusti e presenteranno contributi pubblicitari che meglio incontrano le tue esigenze e meglio indirizzano gli interessi degli inserzionisti riducendo il livello di disturbo alla fruizione.

Alla data in cui leggi questa Informativa, CO.AP. utilizza i dati di profilazione per aggregare profili di marketing, per la gestione della relazione con gli investitori pubblicitari e migliorarne le campagne, per inferire schemi di utilizzo dei nostri prodotti e servizi e per coadiuvare le direzioni commerciali nello sviluppo delle strategie digitali. (Finalità di profilazione)

Infine, con il tuo consenso esplicito, i tuoi dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, energetico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarti come Titolari di autonome iniziative – l’elenco aggiornato è a tua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto riportato – per analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali. (Finalità di marketing da parte di soggetti terzi)

Le comunicazioni per inviare notifiche che invitano alla lettura di notizie, effettuare analisi statistiche, indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di informazioni commerciali sui servizi e sulle iniziative promozionali di CO.AP. potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing, sms, messanger di Facebook, Whatsapp, Telegram.

Ti informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate tramite fornitori, appositamente nominati Responsabili del trattamento, anche residenti fuori dall’Unione Europea.

Le basi giuridiche delle finalità precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua richiesta quale interessato e i consensi da te espressi.

3. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI

I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per l’erogazione del servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di CO.AP. per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi.

L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di CO.AP. coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio clienti, amministratori di sistema).

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi qualora tu abbia dato il consenso specifico e facoltativo.

4. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO

I tuoi dati personali saranno trattati da CO.AP. all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.

5. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

CO.AP. in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratterà i dati da te conferiti per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 6 mesi successivi ai fini del completamento delle attività amministrative., oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e per la tutela dell’azione.

Qualora tu abbia autorizzato il trattamento di profilazione, i dati anonimi di volta in volta osservati, saranno cancellati dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

CO.AP. ti garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR. In particolare tu hai il diritto:

– di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso);

– alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);

– alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Art. 17 Diritto alla Cancellazione);

– a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);

– di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20 Diritto alla Portabilità);

– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)

– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso).

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del Trattamento/Data Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa.

Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

7. RESPONSABILE PRIVACY

Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:

– CO.AP. Comunità Aperta s.c.a.r.l. con sede a Rimini, via Cairoli, 69;

– oppure indirizzando una email all’indirizzo redazione@newsrimini.it

Cookie Policy

I cookie sono piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del tuo browser, e quindi nel tuo computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari.

Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle tue preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookie possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il tuo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”. A tua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul tuo computer.

Al fine di rendere più comoda possibile la tua visita al nostro sito web e per la presentazione del nostro assortimento di prodotti utilizziamo i cookie o codici informatici equivalenti. Usiamo inoltre strumenti di analisi per l’usabilità che tracciando le azioni degli utenti ci permettono di comprendere come vengono usati i nostri siti e migliorarne le funzionalità e la progettazione.

TIPOLOGIE DI COOKIE

I cookie si distinguono in due famiglie:

– Quelli installati dal proprietario o dal responsabile del sito, denominati cookie di prima parte;

– Quelli installati da responsabili estranei al sito, denominati cookie di terza parte.

La responsabilità e gestione dei cookie di prima parte è assunta in modo diretto dal Titolare.

La responsabilità e gestione dei cookie di terza parte ricade invece sui rispettivi proprietari e gestori i quali devono offrire adeguati meccanismi di rifiuto nelle proprie informative privacy.

Su questo sito o prodotto possono essere presenti cookie appartenenti a sei diverse tipologie:



Cookie tecnici, di sessione e analitici

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e consentono di gestire le operazioni di accesso (c.d. login) ai siti, registrare le preferenze di configurazione dove disponibili o di integrare plug-in necessari alla visualizzazione di determinati contenuti.

Sono considerati cookie tecnici anche i cookie utilizzati per le analisi statistiche e prestazionali, purché configurati per raccogliere i dati in forma aggregata e anonima che offrono un quadro generale dell’andamento dei siti e dei contenuti.

Cookie di analisi del traffico e delle prestazioni

Questi cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano un sito, a quali contenuti accedono e da quali regioni geografiche provengono per poter valutare e migliorare il funzionamento del sito e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi degli utenti. Questi cookie sono soggetti al consenso da parte degli utenti e il rifiuto può essere manifestato direttamente ai rispettivi gestori.

Cookie di profilazione finalizzati al marketing e alla pubblicità

Si tratta di cookie utilizzati per erogare contenuti pubblicitari all’interno di un sito o di un’applicazione. Questi cookie vengono utilizzati, ad esempio, per tracciare la posizione dell’inserzione e verificare se un utente ha già visto il messaggio pubblicitario ma anche per seguire l’utente durante la sua navigazione per definirne il profilo e presentargli pubblicità legate a interessi personali e alle sue caratteristiche sociodemografiche.

Widget e altri strumenti di interconnessione con siti e funzionalità esterne

Si tratta di cookie, spesso associati a un elemento grafico del sito quale un pulsante di azione o uno specifico logo (ad esempio il pulsante ” like” di Facebook), utilizzati per integrare le funzionalità di altri siti all’interno di quello che si sta navigando. Questi cookie sono di responsabilità dei relativi gestori ed è possibile opporsi al loro utilizzo direttamente sulle pagine di informativa del rispettivo gestore.

Tracking pixel o web beacon

Si tratta di codice applicativo (script) e/o immagini che non interferiscono con l’estetica del sito ma che consentono a una terza parte di tracciare l’andamento del traffico. Ad esempio, vengono utilizzati dagli inserzionisti pubblicitari per misurare in autonomia l’andamento di una campagna pubblicitaria e raccogliere direttamente informazioni viceversa non disponibili. Anche questi cookie sono soggetti al consenso dell’utente e la rinuncia a essi è possibile all’interno delle informative dei rispettivi gestori.

Strumenti di usabilità

Sono funzionalità scritte in codice applicativo che permettono al gestore del sito di analizzare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti e le funzionalità al fine di verificarne la facilità d’uso, la qualità del design e pianificare le modifiche migliorative. Questi script sono configurati per non catturare elementi digitati dall’utente che minerebbero la sua privacy e sono soggetti al consenso esplicito. Il rifiuto del consenso, quando presente nelle pagine di questo sito, viene gestita direttamente dal Titolare.

QUALI COOKIE SONO INSTALLATI SU QUESTO SITO?

Il Titolare cerca di limitare l’uso dei cookie allo stretto necessario per offrirti i servizi di questo e dei suoi altri suoi siti e prodotti. In particolare abbiamo i cookie indicati nei prossimi paragrafi.

COOKIE NON SOGGETTI A CONSENSO

Cookie tecnici, di sessione e analitici

– Google Analytics per le statistiche di accesso e traffico a uso interno INFORMATIVA



COOKIE SOGGETTI A CONSENSO

I cookie che seguono sono soggetti alla raccolta del tuo consenso. Puoi manifestare il tuo consenso in modo semplificato nelle modalità indicate nel banner informativo che hai potuto vedere al primo accesso su questo sito, oppure in modo selettivo seguendo le indicazioni fornite nei paragrafi che seguono. Per i cookie di prima parte, ti offriamo la possibilità diretta di concedere o negare il tuo consenso. Per i cookie di terza parte, ti indichiamo il link alle informative privacy dei rispettivi gestori presso i quali potrai esercitare il tuo diritto di opposizione.

Cookie di analisi del traffico e strumenti di usabilità

– Hotjar è un servizio di heat mapping e di registrazione delle sessioni in forma anonima fornito da Hotjar Ltd COOKIE POLICY

– WhatsApp Messenger è un’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=it

– YouTube, LLC piattaforma web di condivisione videohttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it

Cookie di prima parte per la profilazione finalizzati al marketing e alla pubblicità

Nessuno

iii. Cookie di terza parte per la profilazione pubblicitaria

– Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC. Privacy Policy

– ProjectADV Concessionaria pubblicità online https://projectadv.it/privacy-policy-projectadv-srl-e-gestione-dei-cookie

– Google Adsense è un servizio di banner pubblicitari offerto da Google. https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it

Cookie di terza parte per altre finalità (inclusi widget e tracking pixel)

– Taboola, Inc., servizio che indirizza traffico di qualità dai migliori editori. https://www.taboola.com/privacy-policy

Cookie di terze parti estranee a CO.AP.

Per tutti i cookie installati da terze parti non note al Titolare le quali, previo il tuo consenso, dovessero effettuare trattamenti di dati personali anche attraverso questo sito, puoi esercitare il tuo diritto di opposizione accedendo al sito http://www.youronlinechoices.eu/it/

Nel caso in cui tu abbia ulteriori dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie ti è sempre possibile intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del tuo browser.

Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, se preferisci agire autonomamente mediante le preferenze del tuo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del tuo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l’indirizzo

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

DURATA DEL TRATTAMENTO

I cookie gestiti dal Titolare hanno una durata massima di 365 giorni, salvo rinnovi volontari da te effettuati reiterando il consenso.

I cookie di profilazione gestiti dal Titolare sono anonimi e, una volta scaduti, rimangono all’interno dei sistemi statistici e delle piattaforme di profilazione in forma aggregata e non riconducibile al tuo browser per esclusive finalità statistiche generali.

I cookie gestiti da terze parti, hanno le durate indicate nelle rispettive Cookie Policy.



MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI

Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento o di esercizio dei diritti può essere indirizzata al Responsabile del trattamento ai seguenti recapiti:

– CO.AP. Comunità Aperta s.c.a.r.l. con sede a Rimini, via Cairoli, 69;

– oppure indirizzando una email all’indirizzo redazione@newsrimini.it

Inoltre, hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

Questa Informativa Privacy è aggiornata al 16/06/2019