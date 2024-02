Frontalieri. Comites: la politica tace e intanto metà pensione se ne va in tasse

🔊 Ascolta l'audio

Nessuna novità sulla questione del salasso fiscale per i pensionati ex frontalieri che, dopo una vita di lavoro a San Marino Titano, si trovano a dovere pagare le tasse in due Stati nonostante la convenzione sottoscritta tra Italia e Repubblica del titano nel 2014. “A parte le dichiarazioni di circostanza e tante buone intenzioni dimostrate dalla politica, ancora non si vedono segnali reali di un’inversione di tendenza e nel frattempo, purtroppo metà della pensione dei lavoratori ex frontalieri se ne va in tasse”, commenta il Presidente del Comites San Marino Avv. Alessandro Amadei, “con il rischio per gli ex frontalieri di non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena”. A seguire la vicenda anche l’Avv. Clelia Santoro del Foro di Rimini, legale di alcuni pensionati ex frontalieri residenti nel riminese, tra cui Giuliano Brugnoli che, oltre a vedersi trattenuto da San Marino il 21% della sua pensione deve corrisponderne all’Italia il 28%, senza potere recuperare il credito di imposta. Una vicenda esplosa nel dicembre 2022 con l’arrivo della cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva di pagare l’equivalente delle imposte versate a San Marino. Il Presidente del Comites e l’Avvocato Santoro attendono ora l’esito del ricorso inoltrato dalla stessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini contro il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e quello della procedura di risoluzione delle controversie fiscali internazionali pendente dinnanzi dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Proprio quest’ultima dovrà convocare i due Stati, Italia e San Marino, per trovare un accordo amichevole, che metta la parola fine a questa incresciosa vicenda. “Senza dover attendere i lunghi tempi della giustizia”, conclude Amadei, “la soluzione del problema si potrebbe ottenere solo con l’avvio quanto prima di un tavolo tecnico bilaterale ad hoc che possa risolvere con mutuo accordo tra gli Stati difficoltà o dubbi di interpretazione in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 18, par. 1, della Convenzione Italia – San Marino contro le Doppie Imposizioni del 2014, così come prevede la Circolare Applicativa emanata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio il 7 febbraio 2014”.

Il tema è stato al centro nei mesi scorsi di una puntata della trasmissione Fuori dall’Aula (Icaro TV) con gli avvocati Amadei e Santoro e il signor Brugnoli