La Befana dal centro al mare. Tutti gli appuntamenti confermati

In centro la parata dei Re Magi, al mare la Befana che arriva sul flyboard, al borgo invece indossa le scarpe da tennis: tutti gli appuntamenti del weekend dell’Epifania a Rimini.

Ancora qualche giorno per vivere l’atmosfera natalizia e trascorrere il week-end dell’Epifania a Rimini, con tante iniziative legate alla tradizione, per i bambini e le famiglie, e dedicati in particolare ai Re Magi e alla Befana. Nonostante le previsioni meteo ancora incerte, tutti confermati gli eventi in programma.

A partire dalla prima edizione di In viaggio con i Re Magi, un grande e coinvolgente evento che è un ritorno alla tradizione in grande stile con oltre 400 figuranti lungo un percorso diffuso in tutta la città. L’evento si svolge nel pomeriggio del 6 gennaio, dalle ore 17, a partire dalla piazza sull’acqua che accoglie l’arrivo dal mare dei Magi. Poi la grande parata musicale itinerante invaderà le strade del centro storico con un ricco corteo in costume accompagnato da musica, balli e canti tradizionali per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente e coinvolgere tutti i presenti in un momento di festa. Una tradizione che ha radici lontane e che rivivrà a Rimini, grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina… per un totale di 400 figuranti, 4 cori, 3 solisti, 25 musicisti, 10 nazionalità rappresentate. Quattro le tappe previste dal corteo: ore 17.00 partenza dalla piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio dove Arrivano i Re Magi e incontrano Re Erode. I Re Magi mirano la Stella Cometa; Piazza Cavour – I Re Magi arrivano sulla Piazza di Betlemme; via IV Novembre – I Re Magi presentano i loro doni; sagrato del Duomo di Rimini – I Re Magi adorano il Re dei Re. Una produzione Made Officina Creativa in collaborazione con l’Associazione Ponte dei Miracoli, il Comune e la Diocesi di Rimini nel segno dell’unità e della fratellanza fra i popoli.

Un grande ritorno, dopo sei anni, è quello della Befana che viene dal mare, al porto di Rimini e sulla spiaggia del bagno 65 a Torre Pedrera, a pochi passi dai presepi di sabbia. Al Porto, in Piazzale Boscovich di fronte alla pista di pattinaggio, la Befana arriva in flyboard, accompagnata da alcune moto d’acqua. Si possono ammirare le evoluzioni della Befana sia dentro che fuori dall’acqua in uno spettacolo che dura circa 30 minuti, poi la Befana volante distribuirà caramelle e dolcetti a tutti i bambini che l’aspettano sulla banchina del porto canale dalle ore 15. Non mancheranno gag e giochi in compagnia delle mascotte del Family Circus. E poi tutti a pattinare o a visitare il Presepe di sabbia, il Mercatino o a divertirsi al Family Circus con gli spettacoli del clown Polpetta. Domenica 7 gennaio al presepe di sabbia arrivano invece i demolitori, i bambini della scuola elementare che si divertiranno a distruggere il presepe e riportarlo alla spiaggia alla fine delle festività.

A Torre Pedrera la Befana arriva direttamente dal mare sulla spiaggia del Bagno 65 intorno alle ore 15 con uno squadrone di fantastiche moto d’acqua del gruppo Acquabike tra evoluzioni, spettacoli e intrattenimenti che lasceranno tutti a bocca aperta. Una volta arrivate e scese dalle moto le befane faranno una tappa al tendone del Presepe di sabbia e festeggeranno con i più piccoli, svuotando i loro sacchi e distribuendo dolci o carbone. Il pomeriggio continua con la tradizionale tombola per i bambini con premi e giocattoli di ogni tipo. Dopo gli auguri le befane ripartiranno facendo quattro salti in acqua salutando i presenti. L’evento si svolge in collaborazione tra il comitato turistico di Torre Pedrera e Acquabike RSM.

Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Al Borgo san Giuliano il divertimento incomincia già dal mattino del 6 gennaio con la Befana Borgo Run. Qui la Befana indossa le scarpe da ginnastica: infatti si tratta di una passeggiata all’aperto alla ricerca delle Befane nascoste nel dedalo delle stradine del vecchio borgo dei pescatori, a cui tutti possono partecipare. Basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi la mattina del 6 gennaio alle 10.30 presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio (di fronte al civico n.11). Tra i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, chiuso al traffico per l’occasione, simpatiche befane doneranno ai passanti piccole dolcezze per ringraziarli della visita. L’iniziativa è a scopo benefico e la quota di partecipazione di € 5,00 sarà interamente devoluta per iniziative di solidarietà. Orario: dalle 10.30 apertura iscrizioni; alle 11.15 partenza; alle 12.15 festa finale e premiazioni. Info: www.facebook.com/SocietadeBorg

Ma sono ancora tante le Befane da incontrare, alle 9.45 al Cinema Settebello per la tradizionale Festa della Befana del Dopolavoro Ferroviario, che propone calze della Befana e caramelle per tutti i bambini e uno spettacolo con le magicherie della Combriccola dei Lillipuziani, con Matteo Giorgetti. L’evento è in collaborazione con Avis Rimini – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV, che distribuirà palloncini a tutti i bambini presenti. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/dlfrimini/

La vecchia signora si fermerà anche nelle località balneari: a Viserba, dove nel week-end in piazza Pascoli si svolge il Mercatino della Befana tra musiche natalizie e stand gastronomici, mentre domenica, in chiusura, si terrà il concerto della Tnt Rock (ore 16). Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba. Al ‘E’ Tendoun’ di Viserbella, sulla spiaggia 53, una giornata di festa dal pomeriggio, alle ore 16.00, tra giochi e tombole per bambini e l’arrivo della Befana che distribuisce caramelle. Info: www.facebook.com/etendoun/. Al pomeriggio in via Minguzzi, fino al 7 gennaio, è aperto anche il Museo della piccola pesca e delle conchiglie, per scoprire il mondo della Marineria riminese attraverso l’esposizione di attrezzi tipici dei vecchi pescatori locali, di barche e battane, conchiglie del Mediterraneo catalogate e tantissimi gioielli oceanici in visione. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali e circa 30 presepi della tradizione in miniatura. Orario: 15 – 19. Ingresso a offerta libera. Info: www.facebook.com/escaion/

A San Giuliano Mare il Villaggio degli Elfi all’ex Hotel delle Nazioni rimane aperto per il week-end dell’Epifania con appuntamento speciale il 6 gennaio per l’arrivo della Befana (ore 15.30 – 17.30 Ingresso bambini 3 €, libero per gli accompagnatori).

Anche a Miramare il villaggio natalizio, nella zona della stazione, sarà rallegrato il 6 gennaio dall’animazione per i bambini e le loro famiglie con l’arrivo della Befana.

Sul filo della tradizione, nel Borgo san Giuliano, domenica 7 gennaio tornano i Pasqualotti, rappresentati dal gruppo di canto popolare “NUN AI SEM”, vestiti di tutto punto con la classica “capparella” che animano le vie dell’antico borgo con canti della tradizione natalizia. Nella stessa serata verrà anche estratta la lotteria di beneficenza ideata a supporto degli eventi del borgo e per scopi benefici. A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano con l’aiuto di volontari e del mondo Scout. Dalle ore 16.00 Ingresso libero

Sempre domenica 7 dalle ore 15.30, il centro storico ritorna al tempo dei romani con la Rievocazione dell’ingresso di Cesare a Rimini dopo il passaggio del Rubicone con la Legio XIII Gemina, gruppo di rievocazione storica di epoca romana. Il percorso prevede la partenza dalla piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio fino ad arrivare all’antico foro romano, Piazza Tre Martiri, dove “Cesare” terrà la sua arringa ai legionari davanti al Suggestum. A cura dei Musei comunali.

Tra sabato 6 e domenica 7 gennaio sono diverse anche le opportunità per conoscere i gioielli della città grazie alle visite guidate dei musei comunali fra Fellini Museum, Domus del Chirurgo e Teatro Galli (prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini), e un percorso tra i capolavori dell’arte riminese – tra 400’ e 600’a cura di Guidopolis (sabato 6 gennaio, ore 9.30 Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com).

A chiudere il cartellone di Rimini la Banda Città di Rimini che si esibisce il 7 gennaio al Teatro Galli nel Gran Concerto dell’Epifania.