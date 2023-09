Sport contro i pregiudizi: a Rimini arriva Matti per il calcio

🔊 Ascolta l'audio

Da giovedì 28 a sabato 30 settembre tornano in campo a Rimini le squadre di “Matti per il calcio”. La nota Rassegna nazionale di calcio per Centri di salute mentale organizzata dall’Uisp giunge alla quindicesima edizione ed accoglierà 12 squadre provenienti da tutta Italia.

Il calcio d’inizio è previsto giovedì 28 settembre alle 15.30 e da quel momento si succederanno partite no-stop nei tre campi dell’impianto Miramare, viale Parigi (Rimini). Le partite proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 29 settembre. Nella mattinata di sabato 30 settembre si terranno le finali e le premiazioni. Le squadre si incontreranno in partite di calcio a 7 con due tempi di 20’ ciascuno.

“Sport e inclusione non è uno slogan – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp –, Matti per il calcio è una delle più affermate iniziative di sport sociale in Italia. Le attività territoriali si sono cominciate a radicare dal 1995, grazie ad alcune esperienze pilota promosse dalle Asl insieme all’Uisp a Torino, Roma, Parma, Genova e altre città. Attività in grado di contribuire a superare il disagio mentale e i pregiudizi, promuovendo salute e benessere psicofisico”.

Matti per il calcio è una rassegna nazionale di promozione sportiva e sociale che interviene sul terreno dei modelli culturali, per costruire sul campo relazioni in grado di superare disagio mentale e solitudine.

Una sfida culturale, prima che sportiva, che rappresenta un modo semplice per mettere insieme problema e cura: lo sport, il gioco del calcio in particolare, come terapia individuale e di gruppo per superare forme più o meno acute di disturbo mentale ma anche per educare alla socialità, ad uscire dall’isolamento, al rispetto delle regole e all’assunzione di responsabilità, costruendo occasioni di riabilitazione e integrazione sociale.

“Le squadre sono miste: in campo scendono uomini e donne, ragazzi di 18 anni al fianco di sessantenni. Il disagio e il pregiudizio si superano tutti insieme – afferma Alessandro Baldi, responsabile nazionale Calcio Uisp –. Ogni anno a Matti per il calcio, il gioco più bello del mondo diventa un’occasione di festa e di amicizia”.

Saranno organizzati tre gironi da quattro squadre da cui usciranno le finaliste che si giocheranno il titolo nella mattinata di sabato 30 settembre. Tutte le compagini sono composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa 250 persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute Spa.

Ecco l’elenco delle squadre iscritte a Matti per il calcio 2023: Insieme per sport Genova (Liguria), Va’ pensiero/Parma for special (Emilia-Romagna), Piemonte 3 (Piemonte), Pionta electra Arezzo (Toscana); Percorsi Odv (Abruzzo/Molise), Cooperativa sociale Filo di Arianna onlus (Lombardia), Tempesta Asl To 3 (Piemonte), Uisp Comitato territoriale Taranto (Puglia), Asd Terzo tempo (Piemonte), Asd Piazza Coralli (Toscana), Asd Format Ferrara (Emilia-Romagna), Cittadini del mondo varesina (Lombardia).