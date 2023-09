Grazie alla bava di lumaca nomination prestigiosa per un'azienda riminese

🔊 Ascolta l'audio

Deve il successo alla bava di lumaca l’azienda cosmetica Demetra di Rimini che ha ricevuto una nomination de Le Fonti Awards, uno dei premi internazionali più prestigiosi nel settore del business. Il marchio romagnolo – che in pochi anni si è affermato come uno dei principali produttori italiani di cosmetici con bava di lumaca – è stato selezionato come Finalista della XIV edizione del concorso che, ogni anno, si svolge nel Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana di Milano. Le Fonti Awards è secondo il Financial Times, la 7ª media company in Europa per crescita e il 1° media per economia in Italia. L’iniziativa, che decreterà il vincitore dell’edizione 2023, si svolgerà nella sera del 19 ottobre.

L’azienda cosmetica Demetra Rimini è nata sulle colline riminesi grazi all’intuizione di Daniele Bartocci, che ha puntato molto su una policy eco-sostenibile, utilizzando un metodo no-stress e cruelty-free studiato per il benessere della lumaca, senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi. “Essere tra le aziende finaliste de Le Fonti Awards – spiega Bartocci – è una grande soddisfazione e anche il riconoscimento della nostra politica aziendale. Demetra è la risposta alle esigenze di consumatori sempre più consapevoli e attenti sia alla qualità che al valore di ciò che acquistano, inclusa la sostenibilità ambientale. E se un ente così prestigioso come Le Fonti Awards si è accorto dei nostri sforzi, vuol dire che siamo sulla strada giusta”.