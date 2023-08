San Marino Academy: Valentina Puglisi è una nuova Titana

🔊 Ascolta l'audio

Non solo la difesa ma anche il centrocampo delle Titane parzialmente si rinnova. Valentina Puglisi sarà un’arma in più a disposizione di Massimo Ricci. L’ex Chievo Women e Napoli (lo scorso anno si è trasferita dal Veneto alla Campania nel corso della sessione invernale) è pronta a mettere duttilità tattica e la sua esperienza – a dispetto della giovane età –al servizio della causa biancoazzurra.

“Sono molto carica per questa nuova stagione – esordisce la classe 2000 -. La squadra ha trovato già un forte affiatamento, iniziato già con i primi allenamenti e poi intensificatosi sempre più. Sono sicura che ci aiuterà molto in funzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere. C’è tanto entusiasmo nel gruppo e non vediamo l’ora di iniziare. Il ruolo che ho ricoperto più spesso è stato quello di mezzala e devo dire che è anche quello che preferisco. I miei trascorsi mi saranno utili per trasmettere qualcosa alle più giovani. Siamo un bel gruppo, per metà giovanissimo e per metà esperto, ed è chiaro che quelle che giocano da più tempo hanno la responsabilità di aiutare le più giovani, specie nei momenti di difficoltà.”

I suoi trascorsi parlano anche di Serie A. Nella massima categoria ha esordito con il Luserna, per poi giocarci anche con le maglie di Tavagnacco e Pomigliano. Per lei anche una militanza nella Juventus: in Primavera, dove ha indossato la fascia di capitano, e in Prima Squadra, dove è stata più volte convocata per le gare di Coppa Italia. Al Luserna giocava assieme a Raffaella Barbieri, oggi nuovamente sua compagna di squadra. “Conosco molto bene Raffaella e devo ringraziarla di cuore perché è stata molto importante per il mio trasferimento a San Marino. Eravamo legatissime quando giocavamo assieme e sono molto felice di ritrovarla. Mi ha aiutato ad ambientarmi sin dal mio arrivo.”

Sul Titano Valentina trova un ambiente determinato a riscattare i momenti meno felici della passata stagione. Un valore aggiunto, questo, a parere della centrocampista piemontese: “Il sentimento di rivalsa è uno dei più forti e più importanti che ci siano per chi vuole migliorarsi. Ti spinge a dare sempre il massimo, a fare quel qualcosa in più. Nel gruppo non sono poche quelle che cercano un riscatto. Anche io faccio parte di questo gruppo, perché vengo da una stagione un pochino tormentata, in cui mi sono ritrovata a cambiare squadra e anche a lottare con qualche infortunio. Adesso sono molto motivata, ma più di ogni altra cosa punto a trovare la giusta serenità ed una buona continuità.”

