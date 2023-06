Oltre 4mila euro raccolti con l'iniziativa "Un calcio... all'Alluvione"

🔊 Ascolta l'audio

Musica, intrattenimento e divertimento, ma soprattutto solidarietà. Questi gli ingredienti della serata “Un calcio… all’Alluvione”, organizzata mercoledì al Parco Pironi di Bellaria Cagnona, dall’Associazione “La Nuova Cagnona”, con il patrocinio della Città di Bellaria-Igea Marina. Presente anche il sindaco Filippo Giorgetti.

Tanti personaggi del mondo del calcio sono intervenuti, a partire da Arrigo Sacchi, che ha messo in palio nell’asta benefica una tuta dell’Italia vicecampione del mondo a USA ‘94, per continuare con Fabrizio Castori, che ha portato per l’asta la maglia di Kvaratskhelia, campione d’Italia con il Napoli e miglior giocatore del campionato di Serie A. Battute, tra le altre, la maglia indossata da Zapata dell’Atalanta in Champions League, le maglie di Frattesi e Zaccagni, e due maglie, una della Lazio e una della Nazionale, di Parolo. Anche Ricchiuti ha donato due sue maglie del Rimini. All’asta anche le scarpe di Schelotto. Non solo calcio: il campione europeo dei pesi medi Matteo Signani ha messo in palio i suoi guantoni, mentre Django Rocca ha messo all’asta una sua maglietta.

Tra aste, pesca, lotteria e vendita di magliette e cappellini della serata sono stati raccolti oltre 4mila euro, che saranno devoluti, tramite l’Associazione Papa Giovanni XXIII, agli alluvionati di Faenza.