La Lasersoft Riccione sbanca Prato 3-1 e centra il 3° posto

Ariete Pallavolo Prato-Lasersoft Riccione 1-3 (12-25/26-24/14-25/28-30)

IL TABELLINO

Prato: Fanelli 2, Saletti 21, Piccini 8, Nesi 12, Goretti 4, Grosso 8, Felsini 8, Nuti 1, Mazzoni L1.

1°All.: Nuti.

Riccione: Moltrasio 5, Tallevi 23, Gabellini 13, Godenzoni 15, Ricci 16, Gugnali 10, Jelenkovich L1 n.e. Stefanini L2, Chistè, Paolassini, Agostini, Astolfi.

1°All.: Piraccini, 2°All.: Musumeci.

CRONACA E COMMENTO

Vittoria pesante, sofferta e meritata per la Lasersoft Riccione che torna da Prato con il bottino pieno regolando le toscane in quattro set con il parziale finale di 3-1. Le biancoblu sono entrate in campo concentratissime nel primo parziale, non hanno sbagliato praticamente nulla concedendo poco e niente alle avversarie. Una prestazione di gran cuore e carattere anche quando l’Ariete Prato, dopo essersi aggiudicata il secondo set (26-24), sembrava aver dato l’impressione di poter far virare le sorti del match a suo favore, ma le ragazze di coach Piraccini invece non si sono mai sfaldate, anzi hanno reagito alla grande aggiudicandosi il terzo set (14-25) e un tiratissimo quarto parziale vinto al fotofinish (28-30).

Con i tre punti conquistati Moltrasio e compagne centrano il sorpasso proprio sulle pratesi, insediandosi al terzo posto con 55 punti in classifica, numeri da capogiro per il primo anno nella categoria della formazione riccionese.

Il prossimo appuntamento casalingo è in programma sabato 29 aprile alle ore 18.00, avversario di turno la seconda della classe, l’Ambra Cavallini Pontedera Pisa.

La partita. Nel primo set parte molto bene la Lasersoft e si viaggia sul piano di un sostanziale equilibrio fino al primo time out con le riccionesi avanti (7-11). Riccione da subito l’impressione di essere entrata pienamente in partita. Impressioni che si concretizzano e che vengono confermate dal campo. Prato annaspa, sembra aver perso le sue sicurezze e subisce i colpi inesorabili delle avversarie (12-25).

Nel secondo parziale è ancora Riccione a partire avanti ma il divario nel punteggio con Prato è minore, permettendo alle locali di rimanere sempre incollate al set. Si arriva nelle zone calde del set, sul 23 pari vacilla la ricezione riccionese, Prato centra il sorpasso e chiude la seconda frazione con un mani out (26-24).

La partenza del terzo set vede ancora Riccione condurre (3-8). L’Ariete appare nervosa e perde di lucidità, permettendo alla Lasersoft di creare un ampio margine nel punteggio (6-13). Parziale che le ragazze di coach Piraccini controllano e conducono fino in fondo, chiuso da Godenzoni con un pallonetto al centro del campo (14-25).

Il quarto ed ultimo set è il più elettrizzante ed equilibrato con il risultato sempre in bilico fino alla fine. Prato sempre avanti fino al finale del set quando la Lasersoft sembra aver trovato il break vincente sul (19-22). Tutto da rifare, le locali impattano sul 22 pari regalando ai presenti al palazzetto un finale al cardiopalma. Gli ultimi scambi sono pura emozione con le locali che mettono l’anima in campo pur di strappare il set e con le ospiti che rispondono sempre e mantengono i nervi saldissimi: 28 pari. Poi le ultime due giocate sono firmate da due attacchi chirurgici di Godenzoni e Tallevi che mettono fine alle ostilità con il punteggio finale di (28-30) per Riccione.