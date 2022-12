La Omag-MT batte Messina 3-0 e raggiunge il secondo posto

🔊 Ascolta l'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-14 25-23 25-20)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 1, Bolzonetti 19, Parini 5, Perovic 14, Rachkovska 9, Babatunde 9, Caforio (L), Cangini. Non entrate: Aluigi, Salvatori, Saguatti (L), Biagini, Covino. All. Barbolini.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Pertens 4, Composto 4, Muzi 1, Martilotti 7, Mearini 6, Ebatombo 14, Faraone (L), Silotto 3, Ciancio, Varaldo, Brandi. Non entrate: Catania. All. Breviglieri.

ARBITRI: Giglio, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 21′, 29′, 31′; Tot: 81′. MVP: Turco.

Top scorers: Bolzonetti A. (19) Ebatombo A. (14) Perovic N. (14).

Top servers: Bolzonetti A. (2) Composto A. (1) Turco A. (1).

Top blockers: Mearini V. (3) Babatunde M. (3) Silotto G. (2).

CRONACA E COMMENTO

Continua la marcia della OMAG-MT, e soprattutto prosegue l’effetto Palamarignano: il palasport di “via Fornace Verni infatti, per il girone di andata, rimane inviolato. Si tornerà nel 2023 con la seconda gara del girone di ritorno con l’avversaria capolista e ancora imbattuta Roma.

Nella sfida con le Messinesi vinta agevolmente in tre parziali, merita una menzione Bolzonetti che, con una prestazione importante, mette a referto 19 punti e il 52% in attacco con ben due aces. Molto bene anche Perovic con 14 punti personali e il 38% a rete premiata a fine match con una targa per aver raggiunto i 200 punti in campionato. Non basta tra le fila ospiti la prestazione positiva di Ebatombo, autrice di 14 punti con il 31% in attacco. MVP di giornata è la regista Alice Turco, vero metronomo di squadra.

Barbolini si affida inizialmente al sestetto tipo con Turco in palleggio e Perović opposta, Babatunde e Parini al centro, Rachkovska e Bolzonetti in posto 4 e Caforio libero.

Breviglieri risponde con Muzi in regia e Ebatombo opposto,Pertens e Martilotti in banda, Composto e Mearini al centro con Faraone libero.

La Omag-mt si aggiudica il primo set in scioltezza. Parte subito forte con due punti di Bolzonetti, un ace di Turco ed un primo tempo di Parini. Breviglieri chiama subito lo stop (4-0). Si riprende il gioco ma la musica non cambia, Rachkovska e Babatunde sono coloro che con tre punti a testa fanno richiamare il secondo time out al coach messinese. 11-4. Breviglieri prova le carte Silotto e Varaldo ma il set scivola velocemente con Bolzonetti che scava il solco definitivo: 25-14.

Sull’inerzia del primo set le marignanesi fuggono trascinate da una Rachkovska in gran spolvero: 11-6. Le messinesi però non rinunciano e si rifanno sotto costringendo così Barbolini al suo primo time out (13-11). La Omag- MT riallunga e coach Breviglieri riferma il gioco sul 18-14.Un lungo scambio accende il PalaMarignano, ed è l’atteso punto numero 200 di Perovic a chiudere lo scambio. Punto festeggiato con uno striscione dall’esercito dei nipoti: 22-18. Però è ancora Ebatombo a rimettere pressione a coach Barbolini, che chiama lo stop (23-22). Due punti di Perovic chiudono il set: 25-23.

Parte meglio la formazione messinese (0-2), ma viene subito arginata dalle Zie con sorpasso. Breviglieri si gioca il discrezionale (7-5). Il set prosegue punto a punto. Barbolini chiama il time out (14-13). È la solita Bolzonetti a portare avanti la Omag-MT (20-16). Cinque match point per la Omag-MT: 24-19. Chiude Parini al secondo tentativo: 25-20.

IL DOPOGARA

Coach Enrico Barbolini: “È una gara che, a differenza di quello che può dire la classifica, sapevamo che sarebbe stata complicata, perché Messina è una squadra “scorbutica” nel senso che prova in tutti modi a metterti in difficoltà e in certi momenti abbiamo fatto un po’ fatica a trovare le contromisure perché ci siamo trovati di fronte a giocate anche in parte inaspettate. Comunque siamo stati bravi a non avvilirci quando abbiamo subito qualche punto, a mantenere alta l’attenzione e sappiamo che se facciamo bene il risultato poi arriva.”

Coach Marco Breviglieri: “Sicuramente stiamo vivendo un momento difficile. Questa per noi è la sesta sconfitta consecutiva e quindi è chiaro che quando si perde così tanto poi la fiducia viene meno sia nei propri mezzi sia nel lavoro in generale. Chiaramente noi siamo una squadra che deve lottare per la salvezza quindi ogni punto sarebbe importante è chiaro anche se questi sono campi difficili per noi; San Giovanni è una squadra molto esperta, ha un trascorso importante in serie A, però noi dobbiamo cercare di fare meglio anche con i tutti i limiti che abbiamo. Purtroppo stasera tante cose non hanno funzionato siamo stati decisamente troppo leggeri con il servizio, San Giovanni ha avuto “vita facile” con il cambio palla e al contempo invece abbiamo sofferto tantissimo in ricezione e quindi il nostro cambio palla ha fatto veramente fatica. Chiaramente se batti facile poi hai problemi nella fase break, se ricevi male hai problemi al cambio palla. Quindi direi che questa sera in nessuna delle due fasi del gioco siamo riusciti ad essere incisivi. Peccato per il secondo set dove tutto sommato siamo riusciti a stare in partita abbastanza bene ma non abbiamo finalizzato le palle importanti sul finale di set”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Tecnoteam Albese Volley Como-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-16, 20-25, 28-26, 25-21)

Emilbronzo 2000 Montale-Volley Hermaea Olbia 3-1 (27-29, 25-16, 25-17, 25-23)

Orocash Lecco-Itas Trentino 3-2 (16-25, 14-25, 25-23, 25-23, 15-13)

D&a Esperia Cremona-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Bsc Materials Sassuolo 2-3 (25-12, 25-17, 23-25, 18-25, 11-15)

Club Italia-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (21-25, 17-25, 18-25)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Roma Volley Club-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-19, 25-14, 25-13)

Cda Talmassons-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-14, 25-23, 25-20)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Volley Soverato 3-0 (25-12, 25-20, 25-17)

Seap-Sigel Marsala-Itas Ceccarelli Martignacco 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

RIPOSA: 3M PALLAVOLO PERUGIA

Serie A2 Femminile Girone A

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Itas Trentino – D&a Esperia Cremona, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Volley Hermaea Olbia – Orocash Lecco, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Club Italia, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Chromavis Eco Db Offanengo, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Emilbronzo 2000 Montale, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Serie A2 Femminile Girone B

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Anthea Vicenza Volley – Seap-Sigel Marsala, 18-12-2022 15:00, 11a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Itas Ceccarelli Martignacco – Roma Volley Club, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

Volley Soverato – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

3m Pallavolo Perugia – Cda Talmassons, 18-12-2022 17:00, 11a Giornata

CLASSIFICA

Serie A2 Femminile Girone A

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8);

CLASSIFICA

Serie A2 Femminile Girone B

Roma Volley Club 27 (9 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 19 (7 – 2); Cda Talmassons 18 (6 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 17 (6 – 3); Volley Soverato 17 (6 – 3); Anthea Vicenza Volley 10 (4 – 5); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 6); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 5 (0 – 9); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 8).