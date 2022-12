Dal 3 al 6 gennaio l'11° "Memorial Mario Fabbri"

🔊 Ascolta l'audio

C’era una volta il Trofeo delle Regioni… oltre a numerosi tornei riservati alle selezioni regionali Under 15, 14 e 13. Oggi, dopo uno stop durato praticamente tre anni causa pandemia, sono rimasti pochissimo tornei e l’edizione numero 11 del “Memorial Mario Fabbri” rimane, senza alcun dubbio, l’evento con la qualità ed i numeri più alti.

Si sfideranno quattro rappresentative regionali maschili e cinque femminili (più una selezione ravennate, con quasi tutte ragazze Under 17 del Capra Team Eudora). L’appuntamento è previsto, tra Rimini e Santarcangelo, da martedì 3 gennaio alla mattina dell’Epifania, venerdì 6.

La categoria giovanile sarà l’Under 15 (2008 e 2009). La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana (3-4-5 gennaio) e poi le finali il giorno 6, mentre le ragazze disputeranno una partita in più, cioè cinque, dal momento che è previsto solo un girone all’italiana, ma con ben sei squadre.

Quasi impossibile fare pronostici, anche se nella recente Ludec Cup, per esempio, ha dominato la Toscana, davanti ad Emilia-Romagna e Lazio, ma mancava la corazzata Lombardia. Ancora più enigmatica la situazione in campo femminile, con la selezione ravennate come possibile mina vagante, avendo due anni in più rispetto alle avversarie.

UNDER 15 MASCHILE

ROSTER

Pablo Giovanni Abreu, Arseniy Madzhyev, Alessandro Manfredotti, Luca Manfredotti (Reggiana); David Jack Bonomi, Luigi Capucci, Alberto Cosma, Thomas Della Chiesa (Cervia Cesenatico); Alessandro Casali (Compagnia dell’Albero Ravenna); Gianni Piccinini (Basket Jolly Reggio); Matteo Pulino (BSL San Lazzaro); Lorenzo Ricci (Insegnare Basket Rimini)

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Daniele Carnaroli

Assistente: Mathias Gollinucci

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Marja Nora

Dirigente: Marcello Masi

CALENDARIO

Martedì 3/1 (16.30, Flaminio) ER-Toscana; Mercoledì 4/1 (16.30, Flaminio) ER-Lombardia; Giovedì 5/1 (18.30 Flaminio) ER-Lazio

UNDER 15 FEMMINILE

ROSTER

Chiara Betti, Giorgia Patelli, Anita Zacchi (Scuola Basket Samoggia); Ilaria Bittoni, Gaia Giuliani, Allegra Mosconi (Bsl San Lazzaro); Carlotta Chiadini (Nuova Virtus Cesena); Olivia Lelli (Hellas Cervia); Mariana Nako Momi

Luma, Anna Magnani (Vis Rosa Ferrara); Giada Pola (Meteor Renazzo); Monica Secchiaroli (Peperoncino Mascarino)

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Luca Palmieri

Assistenti: Ivana Donadel ed Arianna Vecchi

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Dirigente: Elena Benchimol

CALENDARIO

Martedì 3/1 (18.30, Flaminio) ER-Ravenna U17; Mercoledì 4/1 (11, Flaminio) ER-Lazio, (18.30, Flaminio) ER-Piemonte; Giovedì 5/1 (16.30, Flaminio) ER-Friuli Venezia Giulia; Venerdì 6/1 (9, Flaminio) ER-Toscana.