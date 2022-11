Sabato il passaggio della fiamma di EYOF2023 FVG a San Marino

🔊 Ascolta l'audio

Il countdown per la sedicesima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea, in programma in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio 2023, scatterà nel tardo pomeriggio con l’accessione della fiamma, simbolo olimpico della pace, nell’iconica Ara Pacis di Roma.

Nel suo viaggio a tappe che terminerà a Trieste, la fiaccola arriverà a San Marino domani pomeriggio.

Dalle 16:00 il truck ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ stazionerà in piazzale Lo Stradone. Verranno distribuiti gadget, ci saranno attività rivolte ai più piccoli, in compagnia della mascotte Kugy, e verranno date informazioni sul programma volontari EYOF 2023 FVG.

Intorno alle 17:30 partirà il viaggio della fiaccola che, partendo da Borgo Maggiore, risalirà in funivia fino a Piazza della Libertà. La fiamma toccherà poi la Basilica del Santo e la Prima Torre, prima di ridiscendere in direzione Porta del Paese.

Nel suo percorso la fiamma sarà accompagnata da alcuni ex atleti olimpici sammarinesi, dai rappresentanti delle istituzioni sportive sammarinesi e del Comitato Organizzatore EYOF 2023.

Una volta giunta sullo Stradone, ci sarà una breve parte dedicata ai discorsi istituzionali con i saluti di Maurizio Dunnhofer, presidente del comitato organizzatore EYOF2023, del presidente del CONS Gian Primo Giardi e del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini.

Seguiranno il brindisi, la degustazione di prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, e l’intrattenimento con dj set.

Sarà presente anche PromoTurismoFSG che estrarrà alcuni kit omaggio tra i presenti.