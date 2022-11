La squadra Gold Allieve 3B della Ginnastica Riccione alle finali nazionali

🔊 Ascolta l'audio

È en plein per la sezione Artistica della Ginnastica Riccione, che dopo aver visto la qualificazione alle Finali Nazionali Gold All around di cinque atlete su cinque nelle categorie Junior e Senior, centra la Finale Nazionale anche con la squadra Gold Allieve 3B. Ed è la prima volta che accade in questa categoria.

A compiere l’impresa, nella gara di ripescaggio svoltasi lo scorso fine settimana a Porto San Giorgio, grazie anche alle precedenti buone prove regionali di Cesena e Rimini, Matilde Comandini, Melissa Caltagirone, Ginevra Mantovan e la piccola Margherita Cantelli, di otto anni. La squadra riccionese è tra le prime 23 in Italia sulle 75 squadre partecipanti.

“È il primo anno che la Ginnastica Riccione arriva alla finale nazionale con la squadra Allieve – commenta, soddisfatto, il tecnico Lorenzo Mulitze –; per noi questo risultato è motivo di grande orgoglio, come allenatore per me lo è anche a livello personale. La crescita delle ragazze, soprattutto delle più piccoline, è stata evidente e credo sia di buon auspicio per i prossimi anni”.

“Sono a Riccione da tre mesi, mi sono appena trasferito dalla Lombardia – aggiunge il tecnico Luca Pizzoni -. Questi risultati confermano che in questa società si svolge un buon lavoro di ginnastica. Tutto questo grazie al supporto di tecnici e professionisti esperti”.

La finale è in calendario dal 16 al 18 dicembre a Jesolo. E adesso? “È stato già un successo arrivare in finale, ma l’obiettivo è sempre cercare di arrivare il più in alto possibile” risponde Mulitze. “Siamo entusiasti per questi risultati – gli fa eco Pizzoni -: speriamo di poterci riconfermare in finale e magari fare anche meglio, non è mai detto”.

“Quest’anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – dice infine il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. Abbiamo staccato il pass per le finali nazionali Gold con tutte e cinque le nostre ginnaste Junior e Senior e centrato la finale nazionale di squadra Gold con le Allieve. E nella Ritmica abbiamo portato per la prima volta una nostra ginnasta, Caterina Magnani, in finale Gold nazionale. È l’anno in cui iniziamo a raccogliere i risultati perché all’inizio si è puntato molto sulla struttura, le attrezzature, lo staff ed i servizi medico-sportivi. Negli ultimi due anni abbiamo cercato di strutturare tutta la sezione Artistica e adesso arrivano i primi risultati storici, ma questo è soltanto un punto di partenza per noi. Visti gli investimenti e l’impegno profusi si mira ad arrivare molto in alto con questo progetto”.