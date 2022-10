Siena-Rimini 0-0: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

SIENA-RIMINI 0-0

Il Rimini esce dall'”Artemio Franchi” con un punto d’oro, che dà continuità alle tre vittorie di fila: sono dieci i punti conquistati dai biancorossi nelle ultime quattro giornate. La caduta delle due capolista, Fiorenzuola e Reggiana, porta Laverone e compagni a un punto dalla vetta della classifica. Mister Gaburro cambia quattro elementi dell’undici iniziale delle ultime tre domeniche, ed è un Rimini meno d’impatto a inizio gara. Anzi è il Siena a sfiorare il gol: il colpo di testa di Favalli pronti via è fuori di un niente. Il possesso palla è sempre dei toscani, anche se a trovare il gol (non convalidato per un fallo di Pietrangeli) è il biancorosso Haveri . A inizio ripresa partono meglio dai blocchi i romagnoli, ma con il passare dei minuti il pallino del gioco torna in mano bianconera. Ci vuole un super Zaccagno per mantenere la porta del Rimini inviolata, soprattutto al 40′, quando dice no a due conclusioni ravvicinate di fila. Tra la miglior difesa del girone ed il migliore attacco finisce 0-0. Vincono le difese, quindi. Ma il punto fa più bene al Rimini che al Siena.

IL TABELLINO

SIENA: 1 Lanni, 2 Raimo, 3 Favalli, 7 Disanto, 8 Buglio, 9 Paloschi, 13 Crescenzi, 15 Collodel (37′ st 71 Picchi), 17 Castorani (29′ st 14 Meli), 28 Silvestri, 55 Leone. A disp.: 22 Manni, 5 Farcas, 6 Riccardi, 20 Rizzitelli, 23 Bianchi, 66 De Santis, 77 Franco. All. Pagliuca.

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri (11′ st 13 Regini), 4 Tanasa (12′ st 8 Delcarro), 5 Pasa, 10 Gabbianelli (20′ st 7 Tonelli), 15 Gigli (28′ st 6 Panelli), 27 Laverone, 29 Santini, 31 Pietrangeli, 38 Rossetti, 99 Vano (20′ st 19 Rosso). A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 17 Acquistapace, 20 Accursi, 32 Tofanari, 44 Eyango, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Marco Saia di Palermo.

ASSISTENTI: Luca Feraboli di Brescia e Matteo Pressato di Latina.

4° UFFICIALE: Gioele Iacobellis di Pisa.

AMMONITI: Disanto, Buglio, Pietrangeli, Castorani, Rossetti, Raimo.

ESPULSO: 48′ st D’Alterio (vice-allenatore del Rimini).

NOTE. Corner: 6-3.

I RISULTATI DELLA 9a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

All'”Artemio Franchi” di Siena il Rimini si presenta forte di tre vittorie di fila in campionato (quattro con il blitz di Ancona in Coppa). I padroni di casa domenica sul campo della Torres hanno invece subito il primo stop e sono stati scavalcati in classifica dai biancorossi, ora terzi da soli a quota 16, un punto in più dei toscani. Si affrontano la miglior difesa del girone B (appena tre reti subite dal Siena, che in casa non prende gol da 519 minuti) ed il miglior attacco: 17 le reti realizzate dal Rimini.

Piscitella ha raggiunto in infermeria Allievi, Lo Duca, Sereni e Mencagli. Dopo aver schierato lo stesso undici di partenza per tre domeniche di fila, mister Gaburro ne cambia quattro: dentro Gigli, Haveri, Tanasa e Rossetti al posto di Panellli, Regini, Delcarro e Tonelli.

Siena in magia bianconera, in maglia azzurra e pantaloncini e calzettoni rossi il Rimini.

La partita. Si gioca. Dopo neanche un giro di lancette cross di Castorani, Favalli di testa non trova il bersaglio di un niente.

Al quarto d’ora Zaccagno sul retropassaggio di Pietrangeli aspetta troppo e rischia qualcosa prima del rinvio.

Al 22′ il colpo di testa di Paloschi finisce a lato.

Al 25′ l’incornata di Buglio viene sventata da Zaccagno, ma c’è la bandierina alzata per il fuorigioco del numero 8 bianconero.

Al 28′ Disanto tocca corto per Favalli, cross al centro, Buglio arriva prima di tutti ma spedisce a lato.

Al 35′ il primo corner della partita è per il Rimini: batte Gabbianelli, Santini di testa, deviazione di Silvestri ancora in angolo. Sugli sviluppi del secondo Haveri di testa dal primo palo mette in rete, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco di Pietrangeli.

Al 42′ cross di Disanto e nuovo colpo di testa di Buglio, sfera oltre la traversa.

Un minuto di recupero. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Si gioca la ripresa. Al 4′ cross di Rossetti, Lanni smanaccia, poi Pietrangeli tenta la conclusione, pallone a fondo campo.

Al 9′ Favalli sfrutta la sponda di Paloschi per andare al tiro, Haveri devia in angolo.

Sugli sviluppi del corner l’incornata di Silvestri è oltre la traversa.

Al 18′ ci prova dal limite dell’area Collodel, nessun problema per Zaccagno, che blocca.

Al 19′ il tiro di Raimo, deviato da Pasa, diventa insidiosissimo: gran riflesso di Zaccagno, che salva la sua porta.

Al 24′ Gigli non arriva su un traversone dalla trequarti, Paloschi può colpire di testa, ma spedisce fuori.

Al 29′ il colpo di testa di Disanto è tra le braccia dell’estremo biancorosso.

Al 31′ traversone di Collodel, Favalli si coordina, pallone deviato da un difensore in angolo.

Al 32′ corner per i locali, Silvestri impatta di testa, Zaccagno si supera e alza oltre la traversa.

Al 38′ il tiro di Disanto è troppo morbido per impensierire Zaccagno.

Al 40′ doppio salvataggio super di Zaccagno, che salva la sua porta da due conclusioni ravvicinate di Meli, dopo la respinta di testa di Pietrangeli, e Favalli, sul tentativo di tap-in.

Quattro i minuti di recupero.

Finisce 0-0. Quarto risultato utile di fila per i romagnoli, che salgono a quota 17 in classifica e, complici le battute d’arresto dei battistrada Fiorenzuola e Reggiana, sono a un punto dalla vetta.

