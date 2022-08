Polisportiva Stella: aperte le iscrizioni ai corsi di Multisport e Minibasket

🔊 Ascolta l'audio

La Polisportiva Stella S.G. ha aperto le iscrizioni ai corsi di Multisport (annate dal 2016 al 2018) e Minibasket (annate dal 2010 al 2016), sia maschile che femminile.

Sono previsti degli open day, inoltre saranno garantite a tutti due settimane di prova gratuita all’avvio dei corsi.

Per informazioni:

web: https://www.polstella.com/index/

mail: basket@polstella.com

WhatsApp: Fabrizio 328-2179261 (MiniBasket) e Elisa 351-9225130 (Multisport)

MULTISPORT

Si tratta di una vera e propria scuola di avviamento allo sport con la quale, attraverso giochi di motricità e divertimento, le bambine e i bambini nati dal 2016 al 2018 potranno sperimentare e conoscere i tre diversi sport praticati alla Polisportiva.

L’attività si svolgerà sempre presso la palestra della Polisportiva Stella (in Via Abruzzo, 36 – Rimini), con due appuntamenti settimanali, martedì e venerdì, per la durata di un’ora ciascuno.

Saranno previsti due diversi gruppi. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 20/25 bimbi/e:

GRUPPO GIALLO (2017/2018 alla prima esperienza – dalle 16.30 alle 17.30)

GRUPPO BLU (2016/2017 che hanno già partecipato lo scorso anno al Fun&Play – dalle 17.30 alle 18.30)

La Stella organizza due giornate di prova gratuita per far conoscere ai bambini/e e alle famiglie l’attività che verrà svolta durante la stagione.

Gli appuntamenti per le prove di Fun&Play Multisport sono mercoledì 31 agosto e mercoledì 7 settembre dalle 16.30 alle 17.30 sul campetto esterno della Stella. In caso di maltempo l’attività verrà svolta all’interno della palestra.

Per poter partecipare ad una di queste giornate è necessario iscriversi tramite Modulo Google al seguente link: https://forms.gle/UmB3ZW1yfAQKpb536

MINIBASKET

Una nuova stagione sportiva è alle porte e gli istruttori della Polisportiva Stella sono pronti per ricominciare un ricco anno di Minibasket. Gli allenamenti sono rivolti a bambine e bambini divisi per età:

– 2010/2011 Under 13 e Esordienti (allenatore Claudio Parma),

– 2012/2013 Esordienti e Aquilotti (allenatore Elisa Piccinino),

– 2013/2014 Aquilotti e Gazzelle (allenatore Elisa Piccinino),

– 2015/2016 Scoiattoli e Libellule (allenatore Elisa Piccinino).

In settembre sono previste delle giornate di open day per poter presentare l’attività e l’offerta.

Per il gruppo 2012/2013 l’appuntamento è previsto giovedì 8 settembre dalle 17.30 alle 19.00 sul campetto esterno della Stella. Durante l’allenamento si terrà una piccola riunione per illustrare l’organizzazione dell’attività e rispondere a qualsiasi domanda e chiarimento.

Per i gruppi 2015/2016 e 2013/2014 l’appuntamento è previsto per venerdì 9 settembre rispettivamente dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19.00 sul campetto esterno della Stella (in caso di maltempo si utilizzerà la palestra interna). Durante l’allenamento si terrà una piccola riunione per illustrare l’organizzazione dell’attività e rispondere a qualsiasi domanda e chiarimento.