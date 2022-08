Ok a rotatoria SS16-Cavalieri Vittorio Veneto. Step per nuova viabilità aeroporto

🔊 Ascolta l'audio

Dalla giunta del comune di Rimini è arrivato il via libera al progetto esecutivo per la rotatoria tra la Statale 16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta di un intervento che permetterà di mettere in sicurezza uno snodo fondamentale della circolazione cittadina in prossimità dell’aeroporto Fellini, che rappresenta la porta di accesso sud della città. La nuova rotatoria prevede infatti anche una infrastruttura per l’attraversamento pedonale all’altezza dello scalo: grazie all’acquisizione da parte del Comune di alcune aree, sarà realizzato un collegamento pedonale tra la SS16 e la Via Losanna e un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna.

La nuova opera, che interessa un incrocio ad oggi regolato da uno svincolo a raso a tre rami, ha l’obiettivo di snellire, fluidificare e innalzare il livello di sicurezza dell’intersezione. L’infrastruttura sarà anche più compatibile con il contesto urbano con una maggiore copertura vegetativa che aumenterà anche la capacità di abbattimento degli inquinanti atmosferici.

L’intervento è finanziato attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e coesione e prevede un investimento di 1.150.000 di euro. La gara per la realizzazione dell’opera è prevista entro la fine dell’anno, con un inizio lavori nei primi mesi del 2023.