🔊 Ascolta l'audio

FOLGORE-VESTERALEN 0-8

IL TABELLINO

FOLGORE: Geri, Pasqualini, Tassitano, Bernardi, Belloni. A disp.: S. Stefanelli, Giardi, A. Stefanelli, Pelliccioni, Mainardi, Zafferani, Pellegrini, (squalificato Chezzi). All.: Massimiliano Spada.

VESTERALEN: Haslevang, Halvorsen, M. Jorgensen, Grunnvoll, T. Aloyseous. A disp.: S. Jorgensen, J. Aloyseous, Henriksen, Berglann, A. Jorgensen. All.: Nygard Steinsvik.

Arbitro: Mantas Pomeckis (Ltu).

Assistente: Hikmat Qafarli (Aze).

Terzo ufficiale: Gordon McCabe (Sco).

Marcatori: 1′ Grunnvoll, 15′ Halvorsen, 25′ Henriksen, 26′, 36′ Berglann, 29′ M. Jorgensen, 34′ A. Jorgensen, 40′ J. Aloyseous.

Espulso: Grunnvoll (V).

CRONACA E COMMENTO

Si conclude con uno 0-8 l’esperienza europea della Folgore Futsal, che lascia Berna con il rammarico di non essere riuscita a segnare anche nell’ultima partita del girone contro il Vesteralen, sulla carta la squadra più alla portata. Dopo gli impegni con i campioni serbi del Loznica Grad e quelli di Svizzera del Minerva – che hanno portato complessivamente due reti di Thomas Pellegrini e una di Massimiliano Bernardi -, i ragazzi di Spada hanno sfruttato il sabato libero per recuperare le energie e dare tutto nella terza ed ultima gara ufficiale, giocata questa mattina alle 11:45. Purtroppo la maggiore fisicità dei norvegesi sulla distanza ha fatto la differenza, specie nel secondo tempo. Il gol di Grunnvoll dopo appena 34 secondi poteva far presagire una partita dal punteggio largo e invece il primo tempo si chiude solo 2-0. Nella ripresa le scorie del terzo impegno in quattro giorni si fanno sentire e, complice anche la poca lucidità, il Vesteralen arrotonda il parziale e chiude 8-0. Questa volta manca il gol all’attivo, che avrebbe chiuso il cerchio, ma resta la soddisfazione per un gruppo capace, ancora una volta, di gettare il cuore oltre l’ostacolo.