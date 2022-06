Torneo naz. tra Rappresentative Regionali U15: Emilia Romagna quarta

🔊 Ascolta l'audio

La prima edizione del torneo nazionale tra Rappresentative Regionali Under 15 ha coinvolto più di duecento persone tra giocatori e addetti ai lavori. Primo posto per la Toscana, Emilia Romagna quarta.

Grande successo per la prima edizione del “Trofeo E.R.”, torneo nazionale che ha coinvolto sei Rappresentative Regionali Under 15 in quella che è stata una vera e propria festa di sport. Prima a Gatteo a Mare e poi a Savignano sul Rubicone, teatro delle finali disputatesi nella giornata di oggi, sono convogliate più di duecento persone tra giocatori e addetti ai lavori, entusiaste per l’ottima riuscita della competizione.

Sul campo si è aggiudicata il trofeo la Toscana, che nella finalissima ha superato per 1-0 il Lazio. Quarto posto per l’Emilia Romagna, battuta dalla Lombardia con un pirotecnico 6-4.

Eppure la squadra di mister Roberto Valmori si era portata in vantaggio al 16′ con Samuele Potasso (Zola Calcio), ma nel giro di undici minuti gli avversari avevano ribaltato il risultato con la doppietta di Arouna Rossi al 21′ e al 27′ e il gol di Nicolò Gamba al 24′. Emilia Romagna in rete con Giacomo Cagnoli (Misano) al 49′, allungo lombardo con Omar Ghisalberti al 52′, reazione di Bora Dall’Osso (Granamica) al 54′ (3-4), ancora Ghisalberti al per la Lombardia al 55′ e, dopo il gol di Edward Imafidon Etinosa (Ravenna) del momentaneo 4-5, il sigillo sul match con la tripletta personale di Ghisalberti al 25′ per il definitivo 4-6.

Nella finale per il quinto e sesto posto vittoria dell’Umbria su Trento per 6-5 dopo i calci di rigore.

Molto soddisfatto Franco Fancelli, Consigliere Regionale con delega all’attività giovanile, Responsabile delle Rappresentative Regionali e figura centrale dell’organizzazione della competizione.

“Per la prima volta da quando è in carica il nuovo Consiglio Regionale abbiamo organizzato un torneo nazionale che ha coinvolto le Rappresentative di sei Comitati Regionali. Abbiamo registrato un grandissimo successo a tutti i livelli, siamo veramente contenti. In quattro giorni abbiamo coinvolto più di duecento persone tra giocatori e addetti ai lavori, tutti estremamente soddisfatti. Ringrazio a nome del Comitato Regionale le due strutture che ci hanno ospitato per la prima fase a gironi: il Centro Federale Territoriale di Gatteo a Mare e in particolare la Savignanese Calcio, che ci ha concesso le strutture per le finali disputate oggi e ci ha aiutato in modo importante per l’ottima riuscita della manifestazione. Un grande ringraziamento anche ad Adria Sport, per avere contributo all’organizzazione”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND