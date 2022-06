La Rappresentativa U19 dell'Emilia Romagna trionfa al Memorial Bresci

🔊 Ascolta l'audio

Trionfo senza precedenti per la Rappresentativa Under 19 dell’Emilia Romagna, che per la prima volta nella sua storia si è aggiudicata il Memorial Bresci.

A Rufina (Firenze), teatro della finale con i padroni di casa della Toscana, in una gara dominata dalla squadra di mister Mario Lega è stato decisivo il gol di Riccardo Tosse (Cavezzo), bravo a trafiggere al 43′ il portiere avversario sugli sviluppi di un’azione partita con il cross del classe 2004 Correggiari (Sant’Agostino) e perfezionata dall’assist in appoggio di Minelli (Fabbrico).

L’impresa è stata il risultato di un grande lavoro di squadra, dal selezionatore Sergio Fancelli all’allenatore Mario Lega, dal dirigente responsabile Michele Gallo a tutto lo staff e naturalmente ai giocatori.

Emozionato ed entusiasta il mister emiliano romagnolo: “Oggi è giusto parlare di autentica impresa. Siamo una squadra che è stata allestita all’ultimo minuto. I ragazzi sono saliti sul pullman che non si conoscevano per nome. Dopo due ore che erano insieme, erano già diventati un gruppo e l’hanno dimostrato giorno dopo giorno, partita dopo partita. La mia dedica è per loro. Sono tanti anni che alleno, ho avuto altre esperienze, ma oggi loro sono riusciti a commuovermi. Mai come in questo caso, il trionfo finale è stato la proverbiale ciliegina sulla torta”.

Soddisfatto Franco Fancelli, Consigliere Regionale con delega all’Attività Giovanile e Responsabile delle Rappresentative Regionali: “Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro partito da lontano e che ha coinvolto tutti coloro che hanno contribuito ad allestire e a far crescere la Rappresentativa Under 19. Oggi un pensiero particolare va a Romano Ferretti e a Sergio Fancelli, che per motivi di lavoro non ha potuto seguire la squadra. Grazie davvero a tutti quanti”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND