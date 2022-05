Tutte le info sulla semifinale play off tra RBR e Raggisolaris

🔊 Ascolta l'audio

Dopo la vittoria per 3-0 nei quarti di finale contro CJ Basket Taranto, i biancorossi di Coach Mattia Ferrari sono pronti ad una super sfida nella semifinale del Tabellone 3: il derby contro Raggisolaris Faenza, vincente per 3-1 nella serie di quarti di finale contro Ruvo di Puglia.

Di seguito l’intero Tabellone:

​Pallacanestro Roseto (1°C) vs Fidelia Torrenova (8°D) 3-0

Virtus Kleb Ragusa (4°D) vs Il Campetto Basket Ancona (5°C) 1-3

RivieraBanca Basket Rimini (3°C) vs CJ Basket Taranto (6°D) 3-0

Ruvo di Puglia (2°D) vs Raggisolaris Faenza (7°C) 1-3

Questi gli accoppiamenti delle semifinali:

Pallacanestro Roseto (1°C) vs Il Campetto Basket Ancona (5°C)

RivieraBanca Basket Rimini (3°C) vs Raggisolaris Faenza (7°C)

Ecco il programma della semifinale che vedrà impegnati i biancorossi. Ricordiamo che tutte le serie playoff si giocano al meglio delle cinque partite:

GARA 1: RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza, domenica 29 maggio alle ore 19.00 presso il nostro PalaFlaminio

GARA 2: RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza, martedì 31 maggio alle ore 20.30 presso il nostro PalaFlaminio

GARA 3: Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini, venerdì 3 giugno alle ore 20.30 presso il PalaCattani

GARA 4 (eventuale): Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini, domenica 5 giugno alle ore 20.30 presso il PalaCattani

GARA 5 (eventuale): RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza, mercoledì 8 giugno ore 20.30 presso il nostro PalaFlaminio

Come sapete, gli abbonamenti hanno esaurito la loro validità dopo l’ultima partita di regular season. Durante i playoff sarà necessario acquistare il biglietto per ogni singola partita con le consuete modalità di questa stagione:

ACQUISTO IN SEDE: i biglietti potranno essere acquistati presso la sede di RBR al Flaminio, tutti i giorni (sabato compreso, no domenica) dalle ore 9 alle ore 12.30.

ACQUISTO PRESSO TABACCHERIA PRUCCOLI: i biglietti potranno essere acquistati presso la Tabaccheria Pruccoli (Viale Amerigo Vespucci, 69) dal lunedì al venerdi dalle ore 6 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 19:30, sabato dalle ore 6 alle ore 19.30 orario continuato.

ACQUISTO ONLINE: i biglietti potranno essere acquistati sulla piattaforma Vivaticket ai seguenti link: https://bit.ly/3Gahgfw (GARA 1), https://bit.ly/3yPQPdH (GARA 2).

Di seguito, invece, i prezzi dei biglietti con riferimento ai vari settori del PalaFlaminio:

Settore non numerato unico (poltrone bianche numerate comprese): intero 10€, ridotto (5-13 anni) 5€, gratuito 0-5 anni

Parterre (poltrone gialle): 30€

Tribuna non numerata ospiti: intero 15€, ridotto (5-13 anni) 5€, gratuito 0-5 anni

N.B.: coloro che avevano acquistato l’abbonamento per il parterre (poltrone gialle) o per le poltrone bianche conserveranno il posto numerato che era stato loro assegnato durante il campionato.

