Si è spento Alberto Pietrelli, protagonista di Forza Italia a Rimini

Si è spento a 69 anni Alberto Pietrelli, figura di primo piano nella storia riminese di Forza Italia, per un periodo come Popolo della Libertà. Oltre ad avere ricoperto diversi ruoli nel direttivo, Pietrelli è stato capogruppo di Forza Italia nel Quartiere 1 di Rimini tra il 2006 e il 2011. Era stato componente del CdA dell’istituto Valloni e poi vicepresidente dopo il passaggio del Valloni ad ASP.

Il ricordo di Marco Lombardi, fondatore di Forza Italia a Rimini: “Con lui se ne va una parte importante della mia vita. “Pedro” ha accompagnato la mia esperienza politica iniziata 28 anni fa come un fedele collaboratore e come un affettuoso amico. Potevo chiamarlo a qualsiasi ora del giorno è della notte per qualsiasi cosa e lui c’era. Chi lo ha conosciuto superficialmente può ricordarlo un po’ scostante e irascibile. Chi lo ha conosciuto bene lo ricorderà come una delle persone più generose e disponibili al mondo”.

Così lo ricorda il senatore Antonio Barboni: “Forza Italia Rimini ti saluta e ti tributa il dovuto riconoscimento. Il partito perde uno dei “più oscuri e fondamentali attori” di una stagione politica bella e irripetibile”.