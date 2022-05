Rimini nella Poule Scudetto con Recanatase e S. Donato Tavarnelle

🔊 Ascolta l'audio

Il Rimini conosce i suoi primi avversari nella Poule Scudetto di Serie D, al via mercoledì. Sa che giocherà la prima partita domenica prossima, 29 maggio, ma non sa ancora se in casa o in trasferta.

Dipenderà infatti dall’esito della prima sfida, quella che metterà di fronte mercoledì nelle Marche Recanatese e S. Donato Tavarnelle.

Se vincerà la Recanatese domenica i biancorossi andranno a far visita al S. Donato Tavarnelle, in Toscana. Se invece finirà in pareggio o con una vittoria degli ospiti domenica il Rimini ospiterà la Recanatese.

La Recanatese ha vinto il girone F con 68 punti, frutto di 20 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte in 34 partite, segnando 69 gol e subendone 23.

Il S. Sonato Tavarnelle ha vinto invece il girone E con 81 punti, frutto di 26 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in 34 partite, con 86 gol fatti e 30 subiti.

Ricordiamo che il Rimini ha vinto il girone D con 87 punti, frutto di 27 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 38 partite (quattro in più delle rivali), con 72 gol fatti e 21 subiti.