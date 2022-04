San Marino Academy, per l'U15 Femminile esordio nella fase Interregionale con l'Hellas Verona

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE MASCHILE

Attività regionale e provinciale

Al palo le formazioni afferenti ai campionati nazionali, restano in corso d’attività solo alcune delle formazioni giovanili maschili della San Marino Academy – iscritte a tornei provinciali e regionali. In campo ieri i Giovanissimi A/9 di Baschetti, che hanno incassato uno 0-3 casalingo dalla Promosport. Per i Riminesi, a segno Falcinelli, Bacchini e Castelletti. Oggi tocca agli Esordienti Provinciali (A), in campo a Montegiardino con la Promosport dalle 16:30. Domani debutterà invece al Torneo Grandi di Coriano la formazione U13 PRO: sul prato naturale dell’omonimo impianto corianese, la sfida sarà alla Young Santarcangelo.

ATTIVITÀ FEMMINILE

Rinviata a mercoledì 4 aprile la sfida dell’Under 17 Femminile in seno al Girone Platinum: le ragazze di Katia Cerea faranno visita all’Imolese, nell’infrasettimanale delle 17:30. La Primavera Femminile anticipa solo l’orario dell’incontro in casa del Pomigliano: la sfida in Campania si terrà domenica 1° maggio, a partire dalle 11:00. Nel pomeriggio, sempre di domenica, inizierà l’avventura nell’Interregionale delle Under 15 di Giacomo Piva. Inserite nel già citato “girone Adriatico”, con squadre dall’Abruzzo al Friuli, le Giovanissime ospiteranno l’Hellas Verona a Dogana, con calcio di inizio alle ore 15:00.

ATTIVITÀ DI FUTSAL

Dopo la rasserenante vittoria per 3-2 sul CUS Cagliari, le ragazze di Pini cercano i punti che valgono l’aritmetica permanenza nel campionato di A2 Femminile. Da sempre padrone del proprio destino, potrebbero festeggiare la salvezza di ritorno dalla Sardegna: il fischio di inizio della sfida in casa del Santu Pedru, a Nuoro, è fissato per le ore 16:00 di domenica nella Palestra polivalente del comune sardo. Le avversarie di giornata, si giocano l’accesso ai play-off e sono davanti alla San Marino Academy di soli 4 punti. Questo a testimonianza di quanto sia corta la classifica del campionato.

