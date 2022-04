Rappr. LND U15: anche due biancorossi tra i convocati per la Lazio Cup Young

🔊 Ascolta l'audio

La Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, allenata da Roberto Chiti, parteciperà per la prima volta al Torneo Lazio Cup Young, giunto alla 5a edizione, in programma dal 16 al 18 aprile sui campi del Lazio, a Colleferro, Fiuggi, Paliano e Valmontone.

Il Torneo rappresenta una delle vetrine più prestigiose del calcio giovanile riservata ai calciatori Under 15 (giocatori nati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008). La squadra più giovane del Progetto della Lega Nazionale Dilettanti, sia per età dei ragazzi sia per allestimento (esordio nella stagione 2017/2018), è stata inserita nel girone B con Academy Cisterna, Villalba e gli ungheresi del Debrecen. Sono ventitré i calciatori classe 2007 convocati da Chiti, venti quelli previsti in distinta per ogni gara giocata su due tempi da 25’ ciascuno. Sette le sostituzioni consentite. Un gruppo formato da calciatori appartenenti a club di Serie D e dei sodalizi impegnati nei campionati regionali. Sarà un vero e proprio tour de force per gli under 15 LND impegnati in due partite ogni giorno. Tutte le gare della Rappresentativa saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

Le sedici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi formati da altrettante squadre. Passano il turno le prime due classificate di ogni girone. In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si prenderanno in considerazione gli esiti degli scontri diretti, la differenza reti tra le squadre coinvolte, quella complessiva del girone, il miglior attacco, la classifica disciplina e infine il sorteggio. Dopo la prima fase sono previsti gli scontri diretti ai Quarti, Semifinali e Finale. In caso di parità al termine dei 50’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. I supplementari (due da 10’ ciascuno) sono previsti solo in finale.

Lo staff di Roberto Chiti, nonostante l’emergenza pandemica, ha svolto un lavoro minuzioso seguendo un percorso prestabilito secondo il progetto di scouting ormai consolidato della Lega Nazionale Dilettanti.

Tre raduni territoriali tra dicembre 2021 e metà Marzo 2022 a Montichiari, Roma e Catanzaro dove sono stati visionati 130 calciatori classe 2007 e 2008. Lo scorso 25 marzo Chiti ha lavorato su un gruppo più strutturato di 25 ragazzi in occasione della partecipazione al Memorial “Carlo Maria Cardoni-Renzo Lucarini” giocato a Soriano nel Cimino (VT). Ed i risultati sono arrivati con la LND che ha conquistato il trofeo con i pari età del Perugia. Ed ora un altro banco di prova importante per “la meglio gioventù” della LND.

Mister Roberto Chiti ha le idee chiare: “Dopo la bella prova all’ultimo Torneo ho deciso di continuare a lavorare con lo stesso gruppo integrato da sei nuovi ragazzi. Nel complesso abbiamo concentrato le attenzioni su trentatré giocatori. Ci aspetta un torneo impegnativo con i vivai di squadre professioniste, una competizione intensa che ci farà capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. I club partono ovviamente con un piccolo vantaggio rispetto ad una rappresentativa ma noi puntiamo a fare bene, com’è la filosofia della LND, proporre gioco e giocatori con coraggio e determinazione”.

Il 12 e 13 aprile, in occasione del raduno dell’Under 15 LND, debutterà il progetto Educazione allo Sport a cura del Prof Aldo Grauso, psicologo dello sport delle Rappresentative LND. Grauso svolgerà delle valutazioni sulle dinamiche di gruppo della squadra che serviranno allo staff tecnico per avere una mappatura dei punti forza e le eventuali aree critiche sui cui lavorare. I macro obiettivi del progetto sono chiari: la promozione della comunicazione e la capacità di problem solving.

Aldo Grauso spiega il fulcro del programma: “I ragazzi di quest’età preadolescenziale sono spesso smarriti quando sono lontano dagli affetti e dalla routine di casa, non producono prestazioni soddisfacenti, e dopo il periodo grave del Covid molti hanno perso l’abitudine a socializzare. Questo progetto serve proprio a fornire una “base sicura” sui cui impostare un gruppo coeso e collaborativo”.

Il programma

Tutte le gare della Rappresentativa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND

Dal 12 aprile raduno a Fiuggi, dal 12 al 15 cinque sessioni di allenamento.

Sabato 16 aprile

(1^ giornata girone B)

ore 9.55 Rappresentativa LND Under 15 vs Academy Cisterna – CS di Valmontone (Rm)

ore 11.00 Villalba-Debrecen – CS di Paliano (Fr)

(2^ giornata girone B)

ore 18.00 Villalba vs Rappresentativa LND Under 15 – CS di Valmontone (Rm)

ore 18.00 Debrecen-Academy Cisterna – CS di Paliano (Fr)

Domenica 17 aprile

(3^ giornata girone B)

ore 9.55 Debrecen vs Rappresentativa LND Under 15 – CS di Valmontone (Rm)

ore 11.00 Villalba-Academy Cisterna – CS di Paliano (Fr)

(Quarti di Finale)

Ore 16.45/18.00 al CS di Paliano (Fr)

Lunedì 18 aprile

(semifinali)

Ore 9.00 a Paliano/Valmontone

(Finale)

Ore 16.00 a Fiuggi (Fr)

I convocati

Portieri: Filippo Dighionno (Rimini), Riccardo Mura (Zenith Prato), Mattia Marcomini (Alghero).

Difensori: Angelo Vizziello (Invicta Matera), Matteo Quintana (Donatello), Alberto Gamba (Accademia Pertusa Torino), Walter Anedda (Ferrini), Nicholas Belloni (Accademia Roma), Daniele Fanali (Nuova Tor Tre Teste), Matteo Camerlingo (Bombonera), Alan Maccarone (Alcione).

Centrocampisti: Daniele Barraco (Vigor Perconti), Endri Kola (Fasano), Leonardo Pregnolato (Mirafiori), Manuel Geraci (Panormus), Giuseppe Stumpo (Alghero), Bruno Petrone (New Team Sangiovanni).

Attaccanti: Alessandro Brio (Tau Altopascio), Alessandro Poloni (Montebelluna), Alessandro Migliore (Lascaris), Denny Tassotti (Grottammare), Gabriel Sarto (Sandonà), Tommaso Padroni (Rimini).

STAFF – Capo delegazione: Giovanni Guardini; Allenatore: Roberto Chiti; Vice: Raffaele Rispo; Preparatori dei portieri: Savino Freda; Medico Responsabile: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Ignazio Bernasconi; Segreteria: Edoardo Gallegati; Magazziniere: Walter Ciolli