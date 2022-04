Lazio Cup Young: l'15 LND supera 2-0 il Debrecen e conquista il 1° posto del girone

🔊 Ascolta l'audio

Tre vittorie in altrettante gare, primo posto nel girone, dodici gol fatti, nessuno subito, ventitré calciatori su ventitré in rosa scesi in campo, otto marcatori diversi, sono questi i numeri dell’Under 15 LND al termine del Girone della Lazio Cup Young giocato sul campo di Valmontone.

Numeri che non hanno bisogno di commenti. Ma l’obiettivo più importante che ha centrato lo staff di Roberto Chiti è aver messo in vetrina i giovani talenti della Serie D e dei campionati regionali, ragazzi entusiasti e motivati. Dopo i successi per 6-0 e 4-0 su Academy Cisterna e Villalba la Rappresentativa di mister Chiti nella mattina della domenica di Pasqua ha superato per 2-0 anche gli ostici ungheresi del Debrecen. L’Under 15 LND ha chiuso la pratica nel primo tempo, in 8’ dal 13’ al 21’, con un colpo di testa di Gamba su assist di Barraco con quest’ultimo autore del raddoppio su punizione. Due volte Sarto ha impegnato severamente il portiere avversario. Nella ripresa l’Under 15 LND ha controllato il gioco sfiorando il tris e rischiando poco o nulla dietro.

Comprensibilmente soddisfatto il selezionatore Roberto Chiti: “L’aspetto che più mi è piaciuto di questa prima parte del torneo è l’atteggiamento di tutto il gruppo, non ci sono titolari e riserve, chiunque è sceso in campo ha fatto bene, un particolare non di poco conto in un torneo così breve e intenso. I ragazzi mi seguono con attenzione e voglia di fare bene. Nella terza gara con i quotati ungheresi abbiamo raccolto tutto il lavoro svolto fin qui, abbiamo reso facile un match che poteva essere complicato. Abbiamo sempre avuto in mano il pallino del gioco nonostante fossimo una Rappresentativa di fronte a un club rodato e quotato, non gli abbiamo mai lasciato spazio per sviluppare le loro trame, siamo stati noi a condurre il gioco”.

Oltre agli incoraggianti risultati sul campo questa squadra ha mostrato un’idea di calcio, fatto di passioni che si nutrono di regole, serietà, cultura del lavoro e impegno. L’Under 15 LND oggi incontrerà gli sloveni del Koper, secondi nel Gruppo A, ai Quarti di finale alle 18.00 sul campo dello stadio di Paliano (Fr). Gli highlights degli incontri sono disponibili sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

DEBRECEN-UNDER 15 LND 0-2

Debrecen: Lipoczi, Bernath (16’st Gajdan), Gergely, Mona, Patai (20’st Kristof), Racz (20’st Kiss), Toth, Perpek (10’st Szabo), Egri (16’st Lovas), Arva (20’st Lenart), Kis. All: Garamvolgyi.

Under 15 LND (4-3-3): Mura; Anedda, Gamba, Belloni (Cap.) (17’st Fanali), Camerlingo (6’st Maccarone); Barraco (6’st Kola), Pregnolato (10’st Geraci), Petrone; Brio (5’st Stumpo), Sarto (6’st Tassotti), Padroni (10’st Migliore). A disp: Poloni, Di Ghionno. All: Chiti.

Arbitro: Alessia Cento di Tivoli.

Marcatori: 13’pt Gamba (R), 21’pt Barraco.

Recupero: 0’ + 3’.

VILLALBA-UNDER 15 LND 0-4

Villalba (4-3-1-2): Galletti (1’st Uguccioni); Taccalozzi (8’st Fiorentino), Santi, Cambiale (Cap.), Formisano; Calisi, Ricciolini (8’st Di Gianfelice), Moretti; Proietti; Paolacci (17’st Valle), Belli. All: Ferranti.

Under 15 LND (4-3-3): Marcomini (12’st Mura); Quintana (17’st Anedda), Fanali, Vizziello, Maccarone; Kola (Cap.), Geraci (10’st Pregnolato), Petrone; Poloni, Tassotti, Padroni (10’st Stumpo). A disp: Belloni, Camerlingo, Barraco, Sarto, Migliore. All: Chiti.

Arbitro: Matteo Fumi di Ciampino.

Marcatori: 8’pt Poloni (R), 13’pt aut Taccalozzi (R), 3’st Padroni (R), 5’st Petrone (R).

UNDER 15 LND-ACADEMY CISTERNA 6-0

Under 15 LND (4-3-3): Di Ghionno; Anedda (12’st Quintana), Gamba (5’st Maccarone), Belloni (Cap.), Camerlingo (9’st Vizziello); Barraco, Pregnolato (5’st Geraci), Stumpo (12’ st Tassotti); Brio, Migliore (5’st Padroni), Sarto. All: Chiti.

Academy Cisterna (4-3-3): Chiuchiolo; Damiani (15’st Ceccano), Iacobello, Pelle, Califano (11’st Fieni); Trinca (3’st Bianchi), Campoli, Sanges (23’st Martini); Montaruli, Pela, Improta. All: De Angelis.

Arbitro: Chrsian Ferruzzi di Albano Laziale.

Marcatori: 3’pt e 23’pt rig. Migliore (R), 5’st Pregnolato (R), 16’st Padroni (R), 19’st Barraco (R), 23’st Brio.

Risultati

Tutte le gare della Rappresentativa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND

(1^ giornata girone B)

Rappresentativa LND Under 15-Academy Cisterna 6-0

Villalba-Debrecen 2-6

(2^ giornata girone B)

Villalba vs Rappresentativa LND Under 15 0-4

Debrecen-Academy Cisterna 5-0

(3^ giornata girone B)

Debrecen vs Rappresentativa LND Under 15 0-2

Villalba-Academy Cisterna

Classifica: U15 LND 9 punti; Debrecen 6; Villalba e Academy Cisterna 0

Il programma

Domenica 17 aprile

(Quarti di Finale)

ore 18.00 Rappresentativa LND U15-Koper (al CS di Paliano (Fr)

Lunedì 18 aprile

(semifinali)

ore 9.00 a Paliano/Valmontone

(Finale)

ore 16.00 a Fiuggi (Fr)