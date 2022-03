Titan Services a Civitanova. "Mission impossibile" per la Beach & Park

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Sette punti nelle ultime tre partite sono un buon bottino per la Titan Services, soprattutto considerando che quattro di questi punti sono stati conquistati contro le prime due della classifica e tre contro una diretta avversaria per la salvezza, pur avendo la squadra ridotta ai minimi termini per le assenze di diversi giocatori. Sabato sera gli uomini di coach Mascetti giocano a Civitanova Marche, squadra che ha soli due punti in più in classifica dei titani. Arbitrano Lorenzo De Luca (1°) e Valeria Montauti (2°).

All’andata i marchigiani si imposero al tie-break dopo una partita durissima, giocata con grande convinzione da parte di tutte e due le squadre, nella quale si distinsero Kiva tra i titani e l’opposto Leoni e il centrale Ramadori fra gli ospiti.

“La cosa interessante per noi è che dopo due mesi, finalmente siamo riusciti a giocare sei contro sei in allenamento. – Sottolinea coach Stefano Mascetti. – Questo ci aiuterà a essere sempre più squadra in partita. Andiamo a Civitanova con la stessa attitudine mentale degli altri match, convinti dei nostri mezzi. Rientra un libero, Davide Bacciocchi, mentre è ancora assente l’altro libero Andrea Lazzarini. Sempre fuori le bande Benvenuti e Kiva. Gli avversari sono una squadra d’esperienza, difficile da affrontare. Come livello tecnico e fisico sono subito sotto Pesaro e Macerata. Non credo che saranno mai invischiati nella lotta salvezza e rappresentano un ulteriore banco di prova per dimostrare le nostre qualità”.

Classifica serie B maschile: Paoloni Macerata 31, Montesi Pesaro 30, Bontempi Casa Collemarino 30, Volley 79 Civitanova Marche 23, Novavolley Loreto 22, Titan Services San Marino 21, La Nef Osimo 20, Sabini Falconara Marittima 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita. Volley 79 Civitanova Marche – Titan Services, sabato 5 marzo ore 21 a Civitanova Marche (valida per la 19esima giornata di campionato).

RECUPERI

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).

Serie D femm. Sabato prossimo, sul parquet amico di Serravalle, la Beach & Park San Marino, ultima in classifica, affronta Forlimpopoli capoclassifica. Il più classico dei testacoda.

“Forlimpopoli è una squadra che fa la serie D per divertirsi. – Sottolinea coach Wilson Renzi. – Il suo livello è nettamente superiore al resto delle squadre del girone e le sue giocatrici sono molto esperte e in grado di vincere il campionato a mani basse. Noi andremo in campo con l’intento di far fare esperienza alle nostre giovani. Non abbiamo niente da perdere e quindi giocheremo tranquille ma, spero, col mordente giusto. Siamo deboli sui lati perché abbiamo fuori l’opposto Federica Tura e la schiacciatrice Anna Rossi non è in buone condizioni ma faremo di necessità virtù”.

Classifica: Forlimpopoli 33, Portuali Ravenna 27, Athena Rimini 27, Teodora Ravenna 24, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 15, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Villa Verucchio 4, Beach & Park San Marino 2.

Prossimo turno. Giornata 19: Beach & Park San Marino – Forlimpopoli. Sabato 5 marzo alle 18.30 a Serravalle.

RECUPERI

Beach & Park San Marino – Riccione (lunedì 14 marzo ore 20.45 a Serravalle).

Beach & Park – Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino – Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano – Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (rinviata a data da destinarsi).

Ufficio stampa Federvolley San Marino