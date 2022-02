RivieraBanca Basket Rimini-Virtus Basket Civitanova Marche 101-77

🔊 Ascolta l'audio

Terza gara consecutiva al Flaminio per RivieraBanca Basket Rimini, che per la 19a giornata di campionato (la 4a di ritorno) ospita la Virtus Basket Civitanova Marche, penultima in classifica con 4 punti (record: 2-15), contro i 26 dei biancorossi, terzi. All’andata la truppa di Ferrari espugnò il PalaRisorgimento al termine di una partita dal punteggio basso (finì 40-69).

Rimini si affida a questo quintetto iniziale: Tassinari, Saccagi, Mladenov, Bedetti, Masciadri.

Per Civitanova: Costa, Riccio, Dessi’, Vallasciani, Felicioni.

Primo canestro è del marchigiano Costa, risponde Masciadri: 2-2. Ancora il n. 22 della Rinascita dalla media, 4-2. Assist no look di Tassinari, Rinaldi alla tabella (6-2). Masciadri e Rinaldi fanno già scappare Rbr, 10-2 a 6″23 con Civitanova che si rifugia in time out.

Primo fallo biancorosso di Bedetti, subito dopo Mladenov. 10-4. Prima bomba di giornata, Bedetti! 13-4. Guerra rileva Costa tra gli ospiti. Tassinari-Mladenov, Rbr va. 15-6.

Secondo fallo Mladenov, rilevato da Scarpini. Esce Rinaldi per Arrigoni. Il baby Scarponi appena entrato mette a segno la bomba: 18-11. Felicioni colpisce dall’arco e fa avvicinare gli ospiti: 18-14. Esce Guerra rientra Costa. Dentro anche Rosettani. Masciadri 1/2 ai liberi (19-15). Fabiani per Masciadri, Tassinari 2/2 dalla lunetta. 21-16. Tassinari lancia Bedetti in contropiede: 23-16. Tassinari si mette in proprio dall’arco; bomba. Risponde Riccio sempre da 3: 26-19. Vederti in lunetta a “19. 1/2. 27-19. Fabiani sbaglia il tiro sulla sirena, finisce 27-19.

Se o do periodo. Rosettani tripla 27-22. Fabiani in lunetta: 1/2. 28-22. Terzo fallo di Guerra sostituito da Felicioni. 28-24. Fabiani in lunetta: 2/2. 30-24 a 8′. Bomba di Tassinari! 33-24. Masciadri dalla media: 35-24, che poi commette falli mandando in lunetta Felicioni: 2/2. 35-26. Rinaldi1 per Fabiani in casa Rbr. Masciadri assist al bacio per Rinaldi, risponde Riccio dall’arco ma Scarponi bombarda ancora dall’angolo. 40-28. 1/2 Vallasciani. 40-29 a 3″26. Time out.Arrigoni 2/2, Rimini sale a +13 (42-29). Masciadri da sotto: 44-29. Poi assist per Arrigoni, ma Civitanova non ci sta: 48-34. Gran canestro di Mladenov: 48-34. Si va negli spogliatoi sul 48-36.

Si ricomincia, Rimini con lo stesso quintetto iniziale. Bedetti risponde alla tripla di Riccio, che però replica subito dopo, canestro ad alto coefficiente di difficoltà: 51-42. Bedetti in lunetta: 1/2. 52-42. A 8″02. Altre 2 comete di Civitanova riavvicinano gli ospiti, poi schiaccione di Mladenov. 56-48. Rinaldi per il +10. Terzo fallo Bedetti, che lascia il campo ad Arrigoni. Masciadri step-back: 60-48, timeout Civitanova a 5’06. Ancora Riccio non trance agonistica, risponde Masciadri, miglior marcatore. Poi Arrigoni- Rinaldi: 64-52. Ancora Riccio, con aggiuntivo, sbagliato. 64-55. Fabiani canestro e fallo, 1/1, 6 punti per il lungo forlivese. 67-55. Tripla di Masciadri e canestro allo scadere di Fabiani, 72-55 alla fine del terzo periodo.

Ancora Masciadri dall’arco, 21 punti per il n. 22 biancorosso. Rimini +22, time out Civitanova. Dessi per gli ospiti, 79-57. Scarponi punisce ancora dall’arco: 82-57. Escono Tassinari e Masciadri, entrano Mladenov e Arrigoni. Riccio, 23 punti: 82-60. Mladenov lancia Scarponi in contropiede: 84-60 a 5″40. Bedetti tripla: 87-62. Entrato Dario Rossi a 4″52. Vola Mladenov: 89-65. Scarponi tripla! 92-68. Entrato Amati.

Esce Scarponi per Carletti, quintetto baby in campo. Segna Amati. 94-71. Mladenov da 3, poi assist per Fabiani: 99-77. Mladenov ruba palla su rimessa e segna il definitivo 101-77. 7 giocatori biancorossi in doppia cifra.

RivieraBanca Basket Rimini – Virtus Basket Civitanova 101-77

Rimini: Tassinari 10, Mladenov 15 Rossi, Amati 2, Carletti, Scarponi 14, Rivali ne, Arrigoni 6, Bedetti 13, Rinaldi 10, Fabiani 10, Masciadri 21. All. Ferrari.

Civitanova: Abbate, Montanari, Rosettani 10, Costa 6, Seri, Guerra 1, Felicioni 11, Vallasciani 1, Dessi’ 14, Riccio 28, Musci ne. All. Schiavi.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) questa sera (domenica) alle 20:35.

I RISULTATI DELLA 19a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B E LA CLASSIFICA

VOTA L’MVP DI RBR

Paolo Guiducci