La Titan Services batte Pesaro 3-1

Serie B masch. Titan Services-Montesi Pesaro 3 a 1 (25/19 25/21 14/25 27/25)

Arbitri: Elisa Rapparini (1°), Natasha Tecla Santoro (2°).

Una Titan Services con quattro assenti in formazione batte in maniera convincente, e contro ogni pronostico, la Montesi Pesaro, team più che mai proiettato verso l’obiettivo promozione. Alle previste assenze del secondo palleggiatore Riccardo Cicconi e del centrale Elia Lazzarini che non rientrerà prima della fine dell’annata sportiva, si sono aggiunte quelle dell’ultimo minuto del libero Andrea Lazzarini e della banda Lorenzo Benvenuti vittima, in settimana, di uno strappo agli addominali. Quest’ultimo si accomoda in panchina per onor di firma. Quella che non viene meno è la grinta dei sammarinesi, capaci di giocare a ritmi sostenuti tre set su quattro e di essere sempre difficili da superare grazie al muro e alla difesa. Alla fine arriva una vittoria inaspettata nella quale accanto ai punti dei soliti Kiva e Frascio, i ragazzi guidati da coach Mascetti ritrovano Zonzini al centro e la bella prova di Mattia Ricci, chiamato a sostituire Benvenuti. Adesso la squadra si può avvicinare al match di sabato prossimo a Falconara, dove incontrerà una diretta concorrente alla salvezza, col cuore più leggero anche se nessuno degli assenti, purtroppo, tornerà disponibile.

Cronaca. Inizio di partita positivo con San Marino che regala tre punti in battuta ma attacca bene con Frascio da posto 4 e trova punti anche dai centrali Zonzini e Bernardi (9/6). Tutte e due le squadre cercano di imporre il proprio gioco e la Titan Services è brava a tenere il muso davanti fino alla fine trovando punti da tutti i giocatori in campo ben orchestrati da Rondelli. L’inizio del secondo set è traumatico: 2/7 per Pesaro che continua a spingere molto sul ritmo ma, dopo il primo momento di sorpresa, la Titan Services riprende a macinare il suo gioco e raggiunge gli avversari sul 14 pari. I padroni di casa mettono la testa avanti (17/15) e allungano fino a chiudere 25/21. Il terzo set praticamente non inizia neanche per San Marino: subito sotto per 1/10, i ragazzi di Mascetti tirano i remi in barca e si arrendono anzitempo. La quarta frazione di gioco è tiratissima. I due team rimangono vicini nel punteggio fino a quando la Titan Services allunga sul 22/19 grazie a un attacco e un ace sporco di Ricci. Sul 24/22 la Titan Services non sfrutta le due occasioni per chiudere e si va ai vantaggi. Il quinto tentativo è quello buono grazie a un errore in attacco degli ospiti che regala il 27/25.

Tabellino Titan Services: Ricci 10, Frascio 16, Bernardi 5, Rondelli, Kiva 14, Zonzini 10, Bacciocchi (L), Pancotti 1, Borghesi, Carigi 2. N.E.: Benvenuti. Ace: 1. Muri punto: 8. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Montesi: Mandoloni 2, Cardinali 1, Mancinelli, Sabatini 1, Ferro, Mei (L), Ciabotti 4, Schiaratura 11, Caselli 4, Morichelli 24, Hoxha 7. N.E. Cristiano, D’Urso, Mercolini. Ace: 3. Muri punto: 3. All. Maurizio Fabbietti.

Classifica serie B maschile: Paoloni Macerata 26, Montesi Pesaro 25, Bontempi Casa Collemarino 24, Us Volley 79 Civitanova Marche 20, La Nef Osimo 19, Titan Services San Marino 17, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Novavolley Loreto 16, Sabini Falconara Marittima 16, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita. Sabini Falconara Marittima – Titan Services, sabato 19 febbraio alle 18 a Falconara Marittima (valida per la 17esima giornata di campionato).

GLI ALTRI RECUPERI

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).

Ufficio stampa Federvolley San Marino