Finale in famiglia a Padova fra Alessia Sciuto e Sara Gaia Totorizzo

Anche il nuovo anno si apre subito con i giovani allievi della Galimberti Tennis Academy protagonisti.

In questo caso, in particolare, a mettersi in evidenza sono state due giocatrici che fanno base a Cattolica, seguite dall’ex davisman azzurro e dal suo staff tecnico, arrivate a contendersi il successo nel torneo nazionale di terza categoria del Tennis San Paolo di Padova, andato in scena con la formula Rodeo.

Alessia Sciuto (classifica 3.4), classe 2006, accreditata della seconda testa di serie, dopo aver esordito nei quarti battendo 4-0 5-4 Alessia Iannucci, ha sconfitto con identico punteggio in semifinale la pari classificata Giorgia Bettio, numero 3 del seeding, per poi imporsi per 5-4 4-1 in una finale tutta in famiglia sulla compagna di team Sara Gaia Totorizzo (3.4), quarta testa di serie.

Quest’ultima era approdata al match clou regolando 5-3 4-2 Anna Zanonato nei quarti e poi in semifinale eliminando con un doppio 4-1 la 3.3 Giulia Cacco, prima favorita del tabellone.

Le due allieve della Galimberti Tennis Academy sono state seguite in Veneto dal tecnico Igor Gaudi.

Ufficio stampa Galimberti Tennis Academy

Alessandro Giuliani