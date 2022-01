Inizia il girone di ritorno. Prato-Rimini, dirige Mauro Gangi di Enna

🔊 Ascolta l'audio

Il Campionato Serie D compie il giro di boa con le partite della 1a giornata di ritorno in programma domenica 30 gennaio alle 14.30. Il turno si apre sabato con tredici anticipi allo stesso orario.

Anticipi

Sabato 29 gennaio sempre alle 14.30 si disputano Rg Ticino-Casale e Varese-Lavagnese (Girone A); Casatese-Arconatese (Girone B); Adriese-Union Clodiense, Arzignano-Ambrosiana e Luparense-Caldiero (Girone C); Progresso-Correggese, Ravenna-Real Forte Querceta e Tritium-Aglianese (Girone D); alle 15.00 Sporting Trestina-Arezzo al comunale “Bernicchi” di Città di Castello (Girone E); Cynthialbalonga-Ostiamare (Girone G); Sorrento-Mariglianese e alle 15.00 Casarano-Gravina (Girone H).

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Imperia-Gozzano (A), Fasano-Cerignola (H) e Sancataldese-Paternò (I), alle 15.15 Biancavilla-San Luca (I).

Variazioni di campo

La gara del Girone D Prato-Rimini si disputa al “Lungobisenzio” di Prato, Unipomezia-San Donato Tavarnelle (E) allo stadio “Giorgio Castelli” di Roma e Sassari Latte Dolce-Carbonia (G) al campo “Peppino Sau” di Usini (Ss).

A porte chiuse

Unipomezia-San Donato Tavarnelle (E), Vastese-Alma Juventus Fano (F) e Rende-Cavese (I) si giocheranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Variazione definitiva di campo

Dalla prossima giornata, fino alla conclusione della stagione, il Prato giocherà le partite interne al campo comunale “Lungobisenzio” di Prato.

Rinvii

Queste le gare che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Girone B: Desenzano Calvina-Caravaggio; Girone C: Levico-Dolomiti Bellunesi, San Martino Speme-Montebelluna e Spinea-Delta Porto Tolle; Girone D: Sammaurese-Fanfulla e Lentigione-Seravezza; Girone E: Montespaccato-Foligno e Rieti-Sangiovannese; Girone F: Castelnuovo Vomano-Pineto; Girone G: Real Monterotondo-Cassino e Sassari Latte Dolce-Carbonia; Girone H: Altamura-Nardò; Girone I: Trapani-Città S. Agata.

Giugliano-Torres in diretta su Sportitalia

Domenica 30 gennaio alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta lo scontro al vertice del Girone G della Serie D Giugliano-Torres, gara valevole per la prima giornata di ritorno. Teatro della sfida lo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania (Na). La telecronaca è affidata a Emanuele Vento. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand.

Recuperi del 2 febbraio

I recuperi del 2 febbraio Villa Valle-Desenzano Calvina (B), San Martino Speme-Este (C), Unipomezia-Foligno (E), Castelnuovo Vomano-Vastogirardi (F), Nardò-Nola (H) e Cavese-Trapani (I) sono stati rinviati a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Team Nuova Florida-Sassari Latte Dolce, calendarizzata per il 2 febbraio, si giocherà il 16 febbraio.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Saluzzo (Arbitro Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Asti-Novara (Marco Peletti di Crema), Borgosesia-Chieri (Davide Gandino di Alessandria), Varese-Lavagnese (Cristiano Ursini di Pescara), Dethona-Vado (Daniele Aronne di Roma 1), Imperia-Gozzano (Adil Bouabid di Prato), Ligorna-Fossano (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Rg Ticino-Casale (Leonardo Di Mario di Ciampino), Sanremese-Caronnese (Marco Di Loreto di Terni), Sestri Levante-Pontdonnaz (Davide Galiffi di Alghero).

Girone B

Breno-Vis Nova Giussano (Marco Schmid di Rovereto), Brianza Olginatese-Folgore Caratese (Mauro Stabile di Padova), Brusaporto-Real Calepina (Ilaria Bianchini di Terni), Casatese-Arconatese (Valerio Vogliacco di Bari), Castellanzese-Leon (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Crema-Sona (Gabriele Caggiari di Cagliari), Legnano-Virtus Ciseranobergamo (Simone Moretti di Firenze), Ponte S. Pietro-Franciacorta (Alessandro Colelli di Ostia Lido), City Nova-Villa Valle (Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Girone C

Mestre-Cjarlins Muzane (Alberto Quarà di Nichelino), Adriese-Union Clodiense (Alessandro Silvestri di Roma 1), Arzignano-Ambrosiana (Stefano Peletti di Crema), Cattolica-Cartigliano (Matteo Dini di Città di Castello), Este-Campodarsego (Mattia Drigo di Portogruaro), Luparense-Caldiero Terme (Stefano Foresti di Bergamo).

Girone D

Bagnolese-Athletic Carpi (Gabriele Restaldo di Ivrea), Borgo San Donnino-Mezzolara (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Forlì-Alcione (Luca Capriuolo di Bari), Prato-Rimini (Mauro Gangi di Enna), Progresso-Correggese (Stefano Striamo di Salerno), Ravenna-Real Forte Querceta (Lucio Felice Angelillo di Nola), Sasso Marconi-Ghiviborgo (Guido Verrocchi di Sulmona), Tritium-Aglianese (Clemente Cortese di Bologna).

Girone E

Cannara-Poggibonsi (Domenico Mallardi di Bari), Cascina-Follonica Gavorrano (David Kovacevic di Arco Riva), Flaminia-Pro Livorno (Stefano Moretti di Como), Badesse-Tiferno (Andrea Valentini di La Spezia), Scandicci-Pianese (Andrea Paccagnella di Bologna), Trestina-Arezzo (Simone Nuzzo di Seregno), Unipomezia-San Donato Tavarnelle (Andrea Migliorini di Verona).

Girone F

Castelfidardo-Vastogirardi (Davide Cerea di Bergamo), Chieti-Nereto (Maksym Frasynyak di Gallarate), Matese-Porto D’Ascoli (Carlo Virgilio di Agrigento), Montegiorgio-Aurora Alto Casertano (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Notaresco-Fiuggi (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Sambenedettese-Trastevere (Luca Selvatici di Rovigo), Tolentino-Recanatese (Dylan Marin di Portogruaro), Vastese-Alma Juventus Fano (Valentina Finzi di Foligno).

Girone G

Afragolese-Vis Artena (Gilbeto Gregoris di Pescara), Aprilia-Gladiator (Piero Marangone di Udine), Atletico Uri-Muravera (Silvia Gasperotti di Rovereto), Cynthialbalonga-Ostiamare (Alessandro Cutrufo di Catania), Giugliano-Torres (Emanuele Ceriello di Chiari), Lanusei-Arzachena (Nicolò Rodigari di Bergamo), Insieme Formia-Team Nuova Florida (Stefan Arnaut di Padova).

Girone H

Brindisi-Francavilla (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Casarano-Gravina (Federico Olmi Zippilli di Mantova), Fasano-Audace Cerignola (Fabrizio Pacella di Roma 2), Nola-Casertana (Andrea Mazzer di Conegliano), San Giorgio-Virtus Matino (Riccardo Dasso di Genova), Molfetta-Lavello (Stefano Grassi di Forlì), Nocerina-Bisceglie (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Rotonda-Bitonto (Valerio Bocchini di Roma 1), Sorrento-Mariglianese (Thomas Bonci di Pesaro).

Girone I

Biancavilla-San Luca (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Castrovillari-Gelbison (Erminio Cerbasi di Arezzo), Cittanova-Acireale (Alberto Poli di Verona), Giarre-Portici (Alessandro Recchia di Brindisi), Santa Maria Cilento-Real Aversa (Riccardo Boiani di Pesaro), Sancataldese-Paternò (Gianmarco Vailati di Crema), Rende-Cavese (Senthuran Linganoorthy di Genova), Troina-Fc Lamezia (Michele Pasculli di Como).