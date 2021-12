La Titan Services a Collemarino, la Beach & Park ospita la Teodora Ravenna

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Trasferta contro l’attuale terza forza del campionato per la Titan Services di coach Stefano Mascetti. Un match complicato vista la forza dell’avversario.

“Collemarino è un team forte, costruito per primeggiare – spiega lo stesso Mascetti. – È diversa dalle altre squadre di vertice che abbiamo incontrato perché è strutturata in tutti i reparti, senza punti deboli. Noi stiamo facendo un buon campionato e andremo a casa loro per cercare sia la prestazione, sia i punti. Le prime otto partite di campionato ci hanno dato molta autostima ma dobbiamo provare a fare di più. Mi aspetto che i miei giocatori abbiano la consapevolezza di potersela giocare con tutti perché siamo una buona squadra. Sappiamo di dover migliorare ma non dobbiamo avere paura di giocarcela contro nessuno”.

Ancora fuori l’esperto centrale Matteo Zonzini, in fase post-Covid. Problemi al polpaccio sinistro per Matteo Carigi, un altro centrale che si spera comunque di avere a disposizione sabato prossimo. Arbitrano Mirco Totò (1° arbitro) e Lorenzo Marini (2°).

Classifica: Paoloni Macerata 21, Montesi Volley Pesaro 19, Bontempi Casa Collemarino 19, La Nef Osimo 13, Titan Services San Marino 13, Ventil System San Giovanni in Marignano 13, Us Volley 79 Civitanova Marche 12, Novavolley Loreto 11, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 10, Volley Potentino Macerata 8, Romagna Banca Bellaria 3, Iseini Volley Alba Adriatica 2.

Prossimo turno. Giornata 9: Bontempi Collemarino – Titan Services. Sabato 11 dicembre alle 17.30 a Collemarino.

Serie D femm. Partita alquanto difficile anche quella che attende la Beach & Park sabato prossimo sul parquet amico del Pala Casadei. Fa visita alle titane la Teodora Ravenna, attuale terza forza del campionato.

“L’auspicio è di fare un po’ meglio a livello di gioco. – Dice coach Wilson Renzi. – Sarà senz’altro una gara dura e credo che la Teodora si appoggerà molto sui suoi laterali. Noi dobbiamo cominciare a gestire meglio le nostre azioni in attacco e in difesa. Purtroppo credo dovremo ancora fare a meno di Rossi e Renzi e dunque saremo ancora corti sulle bande. Cercheremo comunque di fare la nostra partita”.

Classifica: Progetti Volley Forlimpopoli 18, Portuali Ravenna 18, Teodora Ravenna 16, Idea Athena Rimini 15, Junior Coriano 15, Volley Team San Giuliano 13, Libertas Forlì 9, Riccione City Volley 6, Volley Santarcangelo 4, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 9: Beach & Park San Marino – Teodora Ravenna Sabato 11 dicembre alle 18.30 a Serravalle.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino