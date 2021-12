Giovanili Academy: doppio recupero per gli U14, giovedì la prima ad Acquaviva per le U17

🔊 Ascolta l'audio

Per alcune delle formazioni giovanili della San Marino Academy il 2021 calcistico non si è ancora chiuso. Gli Under 14 Professionisti non si congederanno dall’anno solare prima di aver disputato le due gare con Piacenza e Reggiana, a loro tempo rinviate per alcuni casi di positività.

Giovedì Enrico Belluzzi ed i suoi ragazzi saranno a Piacenza per il recupero della partita della 13° giornata: i biancorossi padroni di casa incroceranno gli scarpini con i giovani Titani alle 17:00, mentre mercoledì 29 dicembre saranno proprio questi ultimi a fare gli onori di casa nei confronti della Reggiana per il recupero dell’impegno del 12° turno. Si giocherà all’Ezio Conti di Dogana con fischio d’inizio fissato alle 15:00.

Una positività al Covid-19 riscontrata nelle ultime ore all’interno del gruppo squadra biancoazzurro ha cancellato la trasferta delle ragazze della Primavera in casa della Pink Bari. Matteo Urbinati e le sue ragazze avrebbero dovuto giocare domani la gara della 10a giornata ma naturalmente non sono partiti per la Puglia, ed ora sono in attesa di conoscere a titolo ufficiale quale sarà il destino di questo match.

Giocheranno invece le ragazze dell’Under 17, in campo domani (giovedì) per il recupero della gara contro la S.P.A.L. Per la prima volta le giovani Titane allenate da Katia Cerea saranno di scena ad Acquaviva. Il calcio d’inizio sarà battuto alle 17:30.

Ufficio Stampa San Marino Academy