Esame Pesaro per la Titan Services. La Beach & Park a Santarcangelo

Serie B masch. Dopo la Bontempi Collemarino, seconda in classifica, un’altra partita contro una delle favorite per la promozione per la Titan Services di coach Stefano Mascetti: al Pala Casadei arriva la Montesi Pesaro, leader del girone.

Altro esame di maturità per Andrea Lazzarini e compagni? “Un bell’esame di maturità – risponde coach Stefano Mascetti. – Come diciamo ormai da tempo, abbiamo la consapevolezza che tutte le squadre del nostro girone sono difficili da affrontare ma con tutte ce la giochiamo. Sabato scorso, contro la Bontempi, abbiamo perso mettendo in campo una grande prestazione. La Montesi è diversa da Collemarino: è una squadra “cannibale”: non molla mai e spinge su ogni pallone. La Bontempi si “specchia” un po’ troppo nella propria forza. Pesaro non cadrà in questo errore. La loro diagonale è fortissima. Il palleggiatore Mandoloni è giovane ma di grandi speranze. A parte l’ottima gestione della palla, è abilissimo in battuta e a muro. È davvero un giocatore temibile. L’opposto Morichelli è giocatore di grande esperienza. Oltre alla diagonale, hanno delle bande che amano molto spingere. Insomma, per noi esame complicato ma ci sta. Non stiamo facendo male e vogliamo continuare così”.

Ancora assente il centrale Matteo Zonzini, il resto della squadra è a disposizione. Arbitrano Veronica Cardoville (1° arbitro) e Simone Natale (2°).

Classifica: Montesi Pesaro 22, Paoloni Macerata 21, Bontempi Casa Collemarino 21, Ventil System San Giovanni in Marignano 16, La Nef Osimo 16, Us Volley 79 Civitanova Marche 14, Titan Services San Marino 14, Novavolley Loreto 13, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 10, Volley Potentino Macerata 9, Romagna Banca Bellaria 3, Iseini Alba Adriatica 3.

Prossimo turno. Giornata 10: Titan Services – Montesi Volley Pesaro. Sabato 18 dicembre alle 18.30 a Serravalle.

Serie D femm. Trasferta a Bellaria contro l’Idea Volley Santarcangelo per una Beach & Park che proprio non riesce a ingranare la marcia giusta in questo campionato. Si gioca in anticipo giovedì 16 dicembre alle 21.15.

“Non andiamo a Bellaria in condizioni ottimali – dice coach Wilson Renzi. – Le laterali Anna Rossi e Veronica Renzi non sono al cento per cento e non credo di poterle utilizzare in partita. Dunque, siamo contate. Poi ci portiamo dietro i nostri soliti problemi un po’ in tutti i fondamentali. Io credo che Santarcangelo sia al nostro livello ma molto dipenderà dal ritmo che terremo in partita. Spero riusciremo a migliorare la nostra fase break, una delle nostre fasi di gioco più problematiche”.

Classifica: Progetti Volley Forlimpopoli 21, Teodora Ravenna 19, Portuali Ravenna 18, Idea Athena Rimini 18, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 13, Libertas Forlì 9, Volley Santarcangelo 7, Riccione City Volley 6, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 10: Idea Volley Santarcangelo – Beach & Park San Marino. Giovedì 16 dicembre alle 21.15 a Bellaria.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino