Primavera 4 in campo per l'ultima di andata, ancora in trasferta le Titane del futsal

SETTORE FEMMINILE

Registrata la prima sconfitta stagionale, le ragazze della Primavera tenteranno di ripartire già domenica a spese

del Napoli, ospite delle ragazze di Urbinati nel match della 7° giornata di campionato, che andrà in scena ad Acquaviva alle ore 11:00. Alla stessa ore prenderà il via l’impegno della formazione Under 17, che intende allungare la striscia positiva a spese del Piacenza, padrone di casa nel confronto della 9° giornata. Al sabato, invece, la sfida fra le Under 15 e le pari età del Cesena: le giovani Titane faranno gli onori di casa a Faetano, andando a caccia dell’8° vittoria su otto. Fischio d’inizio alle 17:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Questo week-end nessuna delle quattro formazioni iscritte ai campionati nazionali mancherà all’appello. La prima a scendere in campo sarà la Primavera 4, che dopo il turno di riposo e la pausa del campionato proverà a rinverdire le sensazioni dell’ultima gara disputata, quella in casa del Mantova, nella quale i ragazzi di Cancelli avevano trovato la prima vittoria stagionale. Sarà il Fiorenzuola l’ultimo avversario dei Titani per quel che rigurda il girone di andata; la gara si giocherà sabato all’Ezio Conti di Dogana. Fischio d’inizio alle 14:30. Tornano in campo anche gli Under 16, attesi domenica dall’Ancona Matelica, che farà gli onori di casa nella sfida in scena a partire dalle ore 15:00. Contemporaneamente verrà battuto il calcio d’inizio di San Marino Academy-Fermana, gara valevole per la 7° giornata del campionato Under 17 Serie C, con i ragazzi di Bonesso padroni di casa in quel di Dogana. Sempre all’Ezio Conti e sempre domenica, ma alle 11:00 del mattino, si giocherà il medesimo confronto fra sammarinesi e marchigiani, valevole però per il campionato Under 15.

Campionati Regionali e Provinciali

Unica assenza nel programma delle squadre iscritte ai campionati regionali e provinciali, gli Under 19, già “in

letargo” per la sosta invernale. Dopo il rinvio della gara con l’Academy Cattolica (che si recupererà il 28 novembre), sono pronti a tornare in campo gli Allievi Provinciali, padroni di casa nel confronto della 9a giornata di campionato contro la FYA Riccione, che farà visita ai ragazzi di Zanotti, a Montecchio, domenica alle 10:30. Alla stessa ora scenderanno in campo altre due formazioni battenti bandiera Academy: i Giovanissimi Provinciali, di scena a Domagnano contro l’Alta Valconca, e gli Under 14 Professionisti, in visita al Bologna. Alle 11:00 sarà invece la volta degli Under 13 Professionisti, padroni di casa nel match con il Sassuolo che si giocherà a Fiorentino. Ma la prima formazione a scendere in campo nella mattinata di domenica sarà quella degli Under 13 Provinciali “B”, che alle 9:00 saranno in visita alla Polisportiva Stella. Quanto al programma del sabato, due le gare in programma ed entrambe fissate alle 15:30: gli Under 13 Provinciali “A” riceveranno a Montegiardino la Polisportiva Garden, mentre gli Under 14 a nove faranno visita alla Promosport, cercando di dare seguito alla vittoria conquistata nello scorso turno contro il Giovanili Santerno.

SETTORE FUTSAL

Entrambe fuori casa le due formazioni biancoazzurre di futsal. Per i ragazzi dell’Under 21 sarà di nuovo trasferta in casa del Futsal Due G Parma, esattamente come la scorsa domenica. Se allora si giocava per la Coppa Emilia-Romagna, però, stavolta l’impegno in oggetto sarà valevole per la prima giornata di campionato. Palla al centro domenica mattina alle ore 11:00. Seconda gara consecutiva fuori casa anche per le ragazze della Prima Squadra femminile, che rispetto a domenica scorsa imposteranno il navigatore satellitare sul Veneto anziché sul Piemonte. Sarà nella provincia di Padova, e più nello specifico nel comune di San Martino di Lupari, che le Titane cercheranno il pronto riscatto dopo il k.o. della 4° giornata. Nel palazzetto che ospitava le gare casalinghe della storica formazione maschile della Luparense Calcio a 5 (tuttora la più titolata d’Italia), sarà il VIP Tombolo a fare gli onori di casa nei riguardi delle ragazze di Roberto Pini. Fischio d’inizio alle 16:00.

Ufficio Stampa San Marino Academy