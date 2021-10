Virtus Basket Civitanova-RivieraBanca Basket Rimini 40-69

🔊 Ascolta l'audio

Virtus Basket Civitanova Marche-RivieraBanca Basket Rimini 40-69 (8-20, 12-20, 8-12, 12-17)

IL TABELLINO

Virtus Basket Civitanova Marche: Francesco Guerra 8 (2/9, 1/2), Marco Vallasciani 8 (2/7, 0/3), Andrea Pedicone 7 (2/7, 1/1), Emanuele Musci 6 (3/8, 0/0), Nicola Rosettani 6 (1/2, 1/1), Matteo Felicioni 5 (0/2, 1/2), Gianpaolo Riccio 0 (0/6, 0/3), Tommaso Cognigni 0 (0/4, 0/0), Flavio Seri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Barbieri 0 (0/0, 0/0), Giorgio Montanari 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 25 8 + 17 (Marco Vallasciani, Gianpaolo Riccio 6) – Assist: 11 (Matteo Felicioni, Gianpaolo Riccio 3).

RivieraBanca Basket Rimini: Francesco Bedetti 17 (4/5, 2/4), Luca Fabiani 14 (5/7, 0/0), Stefano Masciadri 13 (2/4, 2/2), Andrea Saccaggi 6 (0/4, 2/3), Alessandro Scarponi 5 (1/3, 1/4), Eugenio Rivali 4 (2/3, 0/0), Tommaso Rinaldi 4 (2/6, 0/0), Marco Arrigoni 4 (2/4, 0/0), Leonardo Amati 2 (1/2, 0/2), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/1, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 46 12 + 34 (Luca Fabiani 11) – Assist: 21 (Francesco Bedetti, Eugenio Rivali 5).

I RISULTATI DELLA 4a GIORNATA

LA CLASSIFICA

COMMENTO

RBR al PalaRisorgimento di Civitanova Marche infila la terza vittoria di fila, la seconda consecutiva lontano dal Flaminio.

I ragazzi di Ferrari mettono subito le cose in chiaro, chiudendo la prima frazione concedendo agli avversari solo otto punti (20-8), evento “difensivo” che riproporranno nella terza frazione. Rimini ne mette venti anche nel secondo parziale, andando al riposo lungo doppiando gli avversari (20-40). Nel terzo tempino i biancorossi rallentano in attacco, segnando solo 12 punti (ma concedendone, come detto, otto): 28-52 al 30′. E negli ultimi dieci minuti amministrano il vantaggio senza patemi, chiudendo sul +29: 40-69.

Top scorer Bedetti, autore di 17 punti. Chiudono in doppia doppia Fabiani (14 punti più 11 rimbalzi) e Masciadri (13 punti più 10 rimbalzi).

