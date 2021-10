Titan Services, derby a Bellaria. La Beach & Park femm. ospita Forlì

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. – Dopo l’esordio casalingo con una sconfitta al tie-break, per la seconda giornata di campionato, la Titan Services San Marino scende fino a Bellaria per il primo dei derby romagnoli del girone G.

Arbitreranno Michele Albergamo (1° arbitro) e Valentina Battisti (2°).

“Per me è sempre una partita particolare – racconta Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi – perché a Bellaria ho allenato per anni in tempi diversi. È una società che mi ha dato tanto e sento molto questo match. Detto ciò, siamo alla seconda partita ed è difficile valutare le squadre a questo punto del campionato. Loro hanno perso la prima contro un’ottima Bontempi. Noi dobbiamo affrontare l’incontro senza remore e senza paure come abbiamo fatto sabato scorso, pur perdendo. Bellaria ha un ottimo organico, con ragazzi giovani e bravi, uno su tutti il centrale Virgili che l’anno scorso era a Perugia. Ma anche gli altri sono molto forti. Ci sarà anche un derby in famiglia perché il fratello del nostro opposto, Samuel Frascio, Diego, gioca a Bellaria”.

CLASSIFICA: Bontempi Casa Collemarino 3, Paoloni Macerata 3, Montesi Volley Pesaro 3, Volley Potentino Macerata 2, La Nef Osimo 2, Novavolley Loreto 2, Titan Services San Marino 1, Iseini Volley Alba Adriatica 1, Ventil System San Giovanni in Marignano 1, Us Volley 79 Civitanova Marche 0, Romagna Banca Bellaria 0, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 0.

PROSSIMO TURNO. Giornata 2: Romagna Banca Bellaria – Titan Services San Marino a Bellaria il 23/10 alle 21.

Serie D femm. Dopo il rinvio della prima partita, sembra finalmente che la seconda giornata del girone F possa segnare l’esordio delle ragazze della Beach & Park Volley nel campionato di serie D. L’appuntamento è per le 18.30 di sabato 23 ottobre al Pala Casadei di Serravalle.

“Giochiamo contro la Libertas Forlì che credo sia una squadra molto giovane. – Dice Wilson Renzi, coach delle titane. – Da venerdì 15 ottobre si sono aggiunte alla nostra squadra due giocatrici del Rimini nate nel 2005: la schiacciatrice Rebecca Filippi e il libero Arianna Carlini. Siamo ai nastri di partenza e sono curioso di vedere cosa combineremo. Chiaro che avremo dei problemi lungo il nostro percorso perché anche la nostra squadra è molto giovane. Stiamo lavorando perché le ragazze trovino costanza nel rendimento, stiano bene in campo, siano ordinate e facciano le cose che proviamo in allenamento. Senza che si preoccupino troppo se sbagliano: fa parte del processo di crescita”.

Classifica: Portuali Ravenna 3, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, Teodora Ravenna 3, Beach & Park San Marino 0, Volley Team San Giuliano 0, Progetti Volley Forlimpopoli 0, Idea Volley Santarcangelo 0, Libertas Forlì 0, Athena Rimini 0, Villa Verucchio 0.

PROSSIMO TURNO. Giornata 2: Beach & Park San Marino – Libertas Forlì, a Serravalle il 23/10 alle 18.30.

Ufficio stampa Federvolley San Marino