Gambettola-Spontricciolo 1-1

IL TABELLINO

Gambettola: Renzetti, Alberghi, Rigoni, Khayat (53′ Radoi), Marconi, Severi, Capellini, Giulianelli, Bernacci, Lorenzo (53′ Alijahej), Esposito (85′ Blasetti). A disp.: Ambrosini, Galassi, Veneruso, Limouni, Gega, Savini. Allenatore Freschi.

Spontricciolo: Tani, Fabbri S., Tonti, Meluzzi (86′ Fantini), Ioli, Radu, Fabbri, Cugnigni (68′ Durante), Tamburini, Brisigotti, Giovanelli (66′ Gjoshi). A disp.: Martini, Crescentini, Rossi, Capriotti. Allenatore Pellegrino.

Arbitro: Lorenzo Arrigoni di Ravenna.

Assistenti: Nicola Mancini di Rimini e Joel A. Njieukam di Cesena.

Reti: 40′ Tamburini (S), 62′ Capellini (G).

Espulso: 83′ Bernacci (G).

CRONACA E COMMENTO

Lo Spontricciolo strappa un punto con voglia, determinazione ed un pizzico di fortuna che non guasta mai. Primo tempo con il Gambettola che detta i ritmi di gioco, altissimi, e i “Pirati” ad agire di rimessa. Al 2′ Esposito impegna Tani, risponde lo Spontricciolo con Fabbri A. all’11 ‘, bravo Renzetti che si distende a terra e blocca. Al 19′ Renzetti si supera con un’uscita bassa sulla conclusione ravvicinata di un indemoniato Tamburini, che ritenta la sorte al 33′, palla fuori di un nulla. Al 35′ angolo di Brisigotti, mischia furibonda con Cugnigni che va alla battuta a botta sicura, si immola un difensore che riesce ad evitare il gol. Al 40′ arriva il primo hurrà della stagione per lo Spontricciolo: Brisigotti dalla fascia sinistra pennella per Tamburini che di piatto fulmina Renzetti. Incredibile al Cocif Stadium Pirati in vantaggio.

La ripresa parte con il Gambettola che spinge sull’acceleratore, ma è la squadra ospite ad avere l’occasione per andare in gol con Fabbri A. al 48′, debole la sua conclusione. Ribaltamento di fronte e Lorenzo calcia dal limite con la palla che sibila vicino al palo. Al 56′ Tani è magistrale sulla conclusione di Alijahej. Salgono in cattedra i padroni di casa e mettono alle corde i Pirati. Al 62′ azione insistita del Gambettola, palla sui piedi di Capellini, gran botta da appena dentro l’area e palla che s’insacca a fil di traversa. Al 65′ Tani dice di no a Capellini e poi al 75′ devia sul palo la punizione dai 25 metri di Alijahej. All’80’ si sacrifica per la causa Tonti sulla linea di porta, “saracca” di Bernacci. Padroni di casa furenti che reclamano il rigore ma per il Sig. Arrigoni è tutto regolare. La bile di Bernacci non si placa ed il direttore di gara estrae il rosso all’83’. Per lo Spontricciolo è manna che cade dal cielo. Il Gambettola cerca il gol vittoria ugualmente, lasciando però ampi spazi per gli avanti dello Spontricciolo che creano un paio di occasioni pericolose. Al 97′ il Sig. Arrigoni dice che può bastare e tutti a fare la doccia. Lo Spontricciolo è vivo. Questo è un punto pesante che fa morale e fa ben sperare.

Giorgio Vecchi

Addetto Stampa Spontricciolo